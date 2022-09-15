Правительство Бурятии и мэрия Улан-Удэ поспорили из-за могилы

На самом деле разбирательство по поводу могилы Абрама Смолина – лишь один случай, когда администрация главы и правительства Бурятии через суд заставляла муниципалов приводить в порядок объекты культурного и исторического наследия. Еще одна подобная разборка состоялась с администрацией Закаменского района, которая не хотела взваливать на себя груз в виде здания Дутулурской школы, где сотню лет назад допрашивали барона Унгерна.В Дутулурской школе (Закаменский район) пытали человека. Правда в те времена в этом здании школы еще не было. Да и сам факт пыток не подтвержден: в документах историки предпочитают использовать более политкорректное слово – «допрос».Допрашиваемым был не кто иной, как печально известный барон Унгерн. Дело было в августе 1921 года. Казалось бы, как может событие такой давности повлиять на жизнь Закаменского района? Оказалось, что не только может, но еще и способно создать финансовые проблемы.В своем иске администрация главы и правительства Бурятии требовала обязать власти Закаменского района в срок до 31 декабря 2024 года выделить деньги на то, чтобы привести здание Дутулурской школы в надлежащий вид. А именно: «Провести инженерное обследование объекта культурного наследия, с учетом инженерного обследования разработать научно-проектную документацию в течение одного года с момента вступления в законную силу решения по данному делу, ремонтно-реставрационные работы, согласно научно-проектной документации», - огласили правительственные юристы свои требования.В суде они пояснили, что здание школы это не просто постройка, а объект культурного наследия регионального значения: «Дом из с. Модонкуль, где в августе 1921 года командир красногвардейского отряда Щетинкин П. Н. допрашивал взятого в плен белогвардейского барона Унгерна».Также они рассказали, что в суд пошли не с бухты-барахты, а оттого что кончилось терпение. Ведь еще в 2018 году администрация правительства выпустила распоряжение, которым уже пыталась обязать ответчика выполнить все описанные выше требования плюс: «Произвести устройства завалинки и организованного водостока… текущий ремонт фасадов - регулярно; текущий ремонт занимаемых помещений - регулярно; содержание дворовой территории в чистоте – регулярно». Конечно же, распоряжение осталось невыполненным.Затем с проверкой пришел комитет государственной охраны памятников, который описал жуткие подробности нынешнего состояния, где раньше пытали… то есть допрашивали барона Унгерна.«По периметру здания устроена дощатая завалинка с засыпкой грунтом. Нижние венцы здания расположены в грунте и в различной степени подвержены гниению. Дощатая завалинка имеет признаки гниения, доски местами отсутствуют, общая конструкция завалинки, особенно с дворовой стороны здания, полуразрушена… Стены покрыты известью, которая практически отсутствует. С торцевых сторон здания зафиксирован общий уклон стен в сторону дворовой территории... Фиксируется прогиб крыши в средней части. В местах выхода кирпичных дымовых труб местами отсутствует шиферное покрытие, в результате чего атмосферные осадки попадают в чердачное помещение, что приводит к намоканию потолка. Наблюдается прогиб и выворачивание несущих балок, дощатое потолочное перекрытие в некоторых местах также имеет прогибы и следы гниения в результате воздействия атмосферных осадков через не защищенные шифером места крыши. Также имеются следы намокания потолочного покрытия. Оконные проемы прямые. Заполнения - деревянные рамы, окрашенные. Ставни деревянные. Местами отсутствует стеклянное заполнение, частично окна забиты кусками ДВП», - описали картину чиновники.Вывод, к которому пришли сотрудники комитета: состояние здания аварийное. И может завалиться в сторону двора.«Непринятие ответчиками мер по реализации мероприятий по сохранению объекта культурного наследия создает угрозу ухудшения состояния памятника истории и культуры, утраты памятника, в связи с чем нарушаются права и интересы государства», - нагнетали в суде правительственные юристы.Представитель администрации Закаменского района пытался сбросить груз ответственности за культурное наследие на Дутулурскую школу, но безрезультатно. И в первой, и в апелляционной инстанции вердикт был однозначен: обязать Закаменский район профинансировать проведение работ, а Дутулурскую СОШ – выполнить на эти деньги, собственно, сами работы.Такой же исход был и у дела администрации правительства против мэрии Улан-Удэ. Повод примерно подобный - охрана культурного наследия. Но здесь о приведении объекта в порядок пока речи не идет. Сначала республиканские чиновники должны были заставить городских поставить на учет объект культурного наследия регионального значения «Могила Смолина Абрама Прокопьевича (1894 - 1923), одного из организаторов партизанского движения в Прибайкалье, активного участника освобождения Приморья от интервентов и белогвардейских банд». Другими словами, взять за него ответственность со всеми вытекающими.В своем иске администрация правительства пояснила, что могила зарегистрирована в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находится на территории бывшего кладбища у Свято-Троицкого храма по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 37, в аварийном состоянии.«Собственник объекта культурного наследия отсутствует, информация о наличии собственника объекта, а также сведения о его правообладателе, который отказался от права собственности на указанный объект, отсутствуют, в реестрах федерального, республиканского и муниципального имущества объект не значится».Раз собственника нет, значит, отвечает тот, на чьей земле могила, пришли к выводу правительственные юристы.«Отсутствие собственника у объекта свидетельствует о его ненадлежащей эксплуатации, вследствие чего может возникнуть риск его утраты и порчи. При этом орган местного самоуправления является единственным органом, обладающим правом подачи заявления о постановке на учет имущества в качестве бесхозяйного».Представитель мэрии, понимая, к чему все идет (к большим бюджетным затратам), в суде пыталась возражать, ссылаясь на то, что в законе такие обязательства не предусмотрены. Кроме того, в мэрии усомнились в ценности этого объекта: «Объект «Могила Смолина Абрама Прокопьевича (1894 - 1923), одного из организаторов партизанского движения в Прибайкалье, активного участника освобождения Приморья от интервентов и белогвардейских банд», как таковым захоронением и могилой Смолина А. П. не является, не представлено доказательств того, что Смолин А. П. фактически захоронен в месте расположения памятника – объекта культурного наследия, разрушенного и представляющего собой цементную плиту».Однако такой ход конем не впечатлил судей и они встали на сторону правительства, возложив на мэрию обязанность взять под крыло это захоронение. Не помогла и апелляция – Верховный суд не увидел причин менять решение первой инстанции.Видимо, в правительстве поставили задачу пройтись по муниципалитетам и заставить их всеми правдами и неправдами разобраться с культурным и историческим наследием. Печально, что муниципалы не проявляют энтузиазма в этом вопросе. И вместо того, чтобы заняться сохранением истории, тычут друг в дружку пальцами, а то и вовсе пытаются умалить значение таких объектов.Барон Роберт Николаус Максимилиан фон Унгерн-Штернберг — русский военачальник времен Гражданской войны в России, генерал-лейтенант Белой армии, видный деятель Белого движения на Дальнем Востоке. Георгиевский кавалер. Автор идеи реставрации империи Чингисхана от Тихого океана до Каспия.Абрам Прокопьевич Смолин, уроженец Малокуналейской волости Забайкальской области (нынешнего Бичурского района Бурятии), известен тем, что организовал восстание крестьян в Мухоршибирском районе и Малом Куналее, очищал от семеновцев станицу Большая Кудара, участвовал в бою против каппелевцев под Хараузом и освобождении Верхнеудинска.Фото: «Номер один»