Общество 14.09.2022 в 17:32

Экспортные потоки Бурятии: рога, меха и продукты

С начала года из Бурятии в Китай экспортировано 40 тонн рогов марала, лося и северного оленя
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Текст: Номер один
Экспортные потоки Бурятии: рога, меха и продукты
С начала 2022 года госинспекторами Россельхознадзора на железнодорожной станции Улан-Удэ при экспорте в Монголию проконтролировано 714 тонн животноводческой продукции, сообщили в межрегиональном управлении надзорного ведомства.

После проведения досмотра партий груза и оформления ветеринарных сертификатов в Китай экспортировано автомобильным транспортом 40 тонн окостенелых рогов марала, лося и северного оленя. Весь отправленный груз прошел необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров по показателям безопасности.

При осуществлении внутрироссийских перевозок досмотрено 4 066 шкурок соболя, 120 - рыси, 210 колонка  55 горностая,  предназначенных для отправки в Санкт-Петербург.
В северной столице России, как известно, работает Всероссийская меховая биржа. Так что, соболиные поставки заочно и отчасти тоже можно считать экспортными.

Фото: unsplash.com                
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экспорт животноводство Россельхознадзор

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