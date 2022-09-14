Общество 14.09.2022 в 17:32
Экспортные потоки Бурятии: рога, меха и продукты
С начала года из Бурятии в Китай экспортировано 40 тонн рогов марала, лося и северного оленя
Текст: Номер один
С начала 2022 года госинспекторами Россельхознадзора на железнодорожной станции Улан-Удэ при экспорте в Монголию проконтролировано 714 тонн животноводческой продукции, сообщили в межрегиональном управлении надзорного ведомства.
После проведения досмотра партий груза и оформления ветеринарных сертификатов в Китай экспортировано автомобильным транспортом 40 тонн окостенелых рогов марала, лося и северного оленя. Весь отправленный груз прошел необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров по показателям безопасности.
При осуществлении внутрироссийских перевозок досмотрено 4 066 шкурок соболя, 120 - рыси, 210 колонка 55 горностая, предназначенных для отправки в Санкт-Петербург.
В северной столице России, как известно, работает Всероссийская меховая биржа. Так что, соболиные поставки заочно и отчасти тоже можно считать экспортными.
Фото: unsplash.com
После проведения досмотра партий груза и оформления ветеринарных сертификатов в Китай экспортировано автомобильным транспортом 40 тонн окостенелых рогов марала, лося и северного оленя. Весь отправленный груз прошел необходимые процедуры подтверждения соответствия требованиям стран-импортеров по показателям безопасности.
При осуществлении внутрироссийских перевозок досмотрено 4 066 шкурок соболя, 120 - рыси, 210 колонка 55 горностая, предназначенных для отправки в Санкт-Петербург.
В северной столице России, как известно, работает Всероссийская меховая биржа. Так что, соболиные поставки заочно и отчасти тоже можно считать экспортными.
Фото: unsplash.com