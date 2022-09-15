В Бурятии разбоев и изнасилований стало меньше

В январе–августе 2022 года в Бурятии зарегистрировано 13715 преступлений, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщили в республиканской прокуратуре.В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-10%), мошенничеств (-15%), разбоев (-26%), вымогательств (-10%), изнасилований и покушений на изнасилование (-30%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-15%), незаконной охотой (-12%).Также снизилось на 13% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.В то же время возросло число краж транспортных средств (+14%), угонов (+17%), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+16%).Фото: «Номер один»