Общество 15.09.2022 в 09:36
В Бурятии разбоев и изнасилований стало меньше
Количество преступлений в республике снизилось на 4%
Текст: Константин Воронов
В январе–августе 2022 года в Бурятии зарегистрировано 13715 преступлений, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщили в республиканской прокуратуре.
В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-10%), мошенничеств (-15%), разбоев (-26%), вымогательств (-10%), изнасилований и покушений на изнасилование (-30%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-15%), незаконной охотой (-12%).
Также снизилось на 13% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В то же время возросло число краж транспортных средств (+14%), угонов (+17%), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+16%).
Фото: «Номер один»
В частности, сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-7%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-10%), мошенничеств (-15%), разбоев (-26%), вымогательств (-10%), изнасилований и покушений на изнасилование (-30%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-15%), незаконной охотой (-12%).
Также снизилось на 13% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В то же время возросло число краж транспортных средств (+14%), угонов (+17%), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+16%).
Фото: «Номер один»
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