В Бурятии реконструкция БАМа вызвала вопросы прокуратуры

Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения бюджетного законодательства при реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры при реконструкции моста первого пути на 1308-м километре участка Лена – Хани.Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, по результатам выездной проверки с привлечением эксперта в области строительства и капитального ремонта выявлены факты невыполнения работ подрядной организацией ООО «СКИ» по замене шкафных блоков моста и укладке новой рельсошпальной решетки.На момент прокурорской проверки в июне 2022 года на объекте находились старые шкафные блоки и старая рельсошпальная решетка. При этом в июле 2020, марте и мае 2021 года эти виды работ Иркутской группой заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта – обособленным структурным подразделением Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (ДКРС-Иркутск) необоснованно приняты и оплачены на сумму свыше 6 млн рублей.Транспортной прокуратурой в адрес руководства ДКРС-Иркутск в июле 2022 года внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Инспектор, принявший работу, привлечен к дисциплинарной ответственности. В целях устранения нарушений подрядная организация ООО «СКИ» в августе текущего года заменила шкафной блок, заказчик в рамках договорных обязательств взыскал с подрядчика излишне оплаченные денежные суммы за укладку новой рельсошпальной решетки (около 1 млн рублей).Также транспортный прокурор материалы проверки в отношении должностного лица ДКРС-Иркутск (инспектора) направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Проводится доследственная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле транспортной прокуратуры.Фото:/epp.genproc.gov.ru