Общество 15.09.2022 в 09:55

В Бурятии мать восьмерых детей не дождалась помощи от чиновников

После бесплодного ожидания положенной выплаты женщина пошла в прокуратуру
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мать восьмерых детей не дождалась помощи от чиновников
В прокуратуру Бурятии обратилась мать восьмерых детей из села Шэнэ Буса Заиграевского района с жалобой на действия чиновников.

«В марте 2020 года многодетная мать обратилась в министерство социальной защиты населения республики с заявлением о выдаче единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения. Постановлением правительства РБ эта выплата полагается многодетным семьям, имеющим шесть и более детей. Длительное время региональным министерством решение по заявлению многодетной семьи не принималось», - констатировали по итогам проверки заявления в прокуратуре.

В связи с бездействием чиновников прокурор направил иск в суд с требованием обязать Минсоцзащиты предоставить многодетной семье единовременную выплату на приобретение жилья. Железнодорожный районный суд Улан Удэ требования прокурора удовлетворил, определив размер выплаты в 5,3 млн рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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