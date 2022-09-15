В Бурятии мать восьмерых детей не дождалась помощи от чиновников

В прокуратуру Бурятии обратилась мать восьмерых детей из села Шэнэ Буса Заиграевского района с жалобой на действия чиновников.«В марте 2020 года многодетная мать обратилась в министерство социальной защиты населения республики с заявлением о выдаче единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения. Постановлением правительства РБ эта выплата полагается многодетным семьям, имеющим шесть и более детей. Длительное время региональным министерством решение по заявлению многодетной семьи не принималось», - констатировали по итогам проверки заявления в прокуратуре.В связи с бездействием чиновников прокурор направил иск в суд с требованием обязать Минсоцзащиты предоставить многодетной семье единовременную выплату на приобретение жилья. Железнодорожный районный суд Улан Удэ требования прокурора удовлетворил, определив размер выплаты в 5,3 млн рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»