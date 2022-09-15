Общество 15.09.2022 в 10:26

Офшорный вертолет производства У-УАЗ совершил первый межрегиональный перелет

Ми-171А3 благополучно преодолел расстояние более 800 км от Подмосковья до Санкт-Петербурга
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Офшорный вертолет производства У-УАЗ совершил первый межрегиональный перелет
Офшорный вертолет Ми-171А3 холдинга «Вертолеты России» (Ростех) совершил первый самостоятельный межрегиональный полет в рамках программы летных испытаний. Новейшая машина в поисково-спасательной конфигурации прибыла из Подмосковья в Северную столицу для демонстрации на Петербургском международном газовом форуме ПМГФ-2022, сообщила пресс-служба Ростех.

Первый междугородний полет винтокрылой машины с площадки Национального центра вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова прошел штатно – все системы отработали без замечаний. Вертолет пилотировал экипаж в составе командира Салавата Садриева, второго пилота Владимира Кутанина, бортинженера Павла Заруднева и ведущего инженера по летным испытаниям Константина Самсонова.

«Длительный междугородний перелет стал продолжением насыщенной программы летных испытаний для Ми-171А3 – машина благополучно преодолела расстояние более 800 км. Успешное завершение очередного этапа тестирования подтвердило качество всех узлов и систем, а также общую техническую готовность первого образца офшорного вертолета к длительным перелетам. Сегодняшнее событие стало важной частью масштабных работ, результатом которых станет получение сертификата типа на эту машину», – сказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Вертолет Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в своем классе: максимальная взлетная масса машины – 13 тонн, вместимость – до 24 пассажиров. Максимальная дальность полета составляет до 1000 км с основными топливными баками. Ми-171А3 пригоден для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты, при температурах окружающего воздуха от –50 до +50 °С. Кроме того, винтокрылая машина оснащена системой аварийного приводнения при высоте волны до 5 метров.

«В длительном полете мы наглядно убедились в том, насколько хорошо продумана эргономика новой кабины Ми-171А3: удобные места летчиков, хороший обзор, высокая информативность пилотажно-навигационного комплекса, четкая работа автоматики. Эти факторы существенно снижают нагрузку на экипаж, что очень важно для вертолета, основным назначением которого являются протяженные полеты в сложной навигационной обстановке», – рассказал летчик-испытатель Салават Садриев.

Ми-171А3 – первый отечественный вертолет, предназначенный для выполнения офшорных операций – перевозки пассажиров и грузов над морем. Может выполнять полеты над акваториями на удаленные от береговой черты шельфовые буровые платформы, а также выполнять поисковые и спасательные операции. Конструкция обеспечивает конвертацию вертолета из поисково-спасательного в грузопассажирскую силами эксплуатанта.

Вертолет соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным требованиям по обеспечению безопасности полетов над водной поверхностью. Серийное производство Ми-171А3 будет развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Фото: Ростех
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