Общество 15.09.2022 в 10:39
В Улан-Удэ с четырёх утра откачивают лужи
С улиц города убрано 930 кубов дождевой воды, а это порядка 133 машин
Текст: Нина Павлова
В столице Бурятии ночью прошел дождь, и на городских улицах образовались лужи. С четырех утра сотрудники Комбината по благоустройству откачали 930 кубов дождевой воды, а это порядка 133 машин, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Было задействовано пять вакуумных машин и две мотопомпы. В настоящее время все основные места скоплений дождевых вод ликвидированы.
Отметим, после дождя на некоторых участках дорог в Улан-Удэ ливневые канализации не сразу справляются с большими потоками дождевой воды, требуется некоторое время для ее отвода.
Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской Комбината: 379-646; 380-838.
Было задействовано пять вакуумных машин и две мотопомпы. В настоящее время все основные места скоплений дождевых вод ликвидированы.
Отметим, после дождя на некоторых участках дорог в Улан-Удэ ливневые канализации не сразу справляются с большими потоками дождевой воды, требуется некоторое время для ее отвода.
Оставить заявку на откачку луж можно по телефонам круглосуточной диспетчерской Комбината: 379-646; 380-838.
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