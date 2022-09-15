В Улан-Удэ с четырёх утра откачивают лужи

В столице Бурятии ночью прошел дождь, и на городских улицах образовались лужи. С четырех утра сотрудники Комбината по благоустройству откачали 930 кубов дождевой воды, а это порядка 133 машин, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Было задействовано пять вакуумных машин и две мотопомпы. В настоящее время все основные места скоплений дождевых вод ликвидированы.Отметим, после дождя на некоторых участках дорог в Улан-Удэ ливневые канализации не сразу справляются с большими потоками дождевой воды, требуется некоторое время для ее отвода.