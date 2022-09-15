В Улан-Удэ торговцы продолжают нарушать масочный режим

В Улан-Удэ продолжаются рейды мобильных групп по профилактике коронавирусной инфекции. 14 сентября за нарушение антиковидных мер составлены административные протоколы в отношении работников и арендаторов шести торговых центров Улан-Удэ.«В минувшие сутки проверено 289 объектов, на 54-х выявлены нарушения. В отношении 15 нарушителей контролеры составили протоколы. За нарушение масочного режима к административной ответственности привлечены арендаторы и посетители торговых центров «Сагаан Морин», «Capital Mall», «Абсолют» на ул. Пестеля, «Пиплс Парк», «Народный», бутик одежды на Центральном рынке. Также нарушения выявлены в магазине «Свежий розлив» на ул. Гагарина, «Овощи-фрукты» на ул. Ключевская и т.д.», - рассказали в пресс-службе правительства Бурятии.Мобильные группы сформированы в каждом районе республики и в Улан-Удэ. Всего за сутки мобильными группами составлено 45 протоколов о нарушении антиковидных мер.Фото: «Номер один»