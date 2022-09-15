Жителей Улан-Удэ возмутили грязные сидения в маршрутках

«Ехал сегодня в 70. Остальные сидения примерно такие же. Вы че как ч... то ездите? Самим то не ... в таких консервах людей катать? Средство прыснул и щеткой немного протер, неужели так трудно?» - возмущается анонимный горожанин.

"Какой салон, такой и водитель" "Обещали улучшения с повышением цены, а по итогу ещё и хуже стало"



"Видимо на тракторе работал, потому и привык" - поддерживают пользователи автора.

«Муж работал на маршруте, так вот после рейса я убиралась в автобусе. И это был полный ...: валялись семечки, орешки, жвачки прилеплены к сиденьям, ватные палочки - грязные, использованные и многое другое. Утром уезжал в рейс чистенький автобус, а вечером чуть ли не под ночь - грязным» - написала женщина.

В Улан-Удэ пассажиров маршрутного автобуса возмутили грязные сидения в салоне.Его поддерживают и другие жители Улан-Удэ, пользующиеся услугами общественного транспорта.Но есть и те, кто не согласен с постом. Так, многие встали на сторону водителя. Пассажиры уверены, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Также в комментариях оставила свое мнение супруга маршрутчика.Другие же отметили, что труд у водителей маршруток - тяжелый, а грязь на сидениях - это от времени.