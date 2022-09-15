Общество 15.09.2022 в 11:02
Жителей Улан-Удэ возмутили грязные сидения в маршрутках
"Какой салон, такой и водитель", - смеются горожане
Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ пассажиров маршрутного автобуса возмутили грязные сидения в салоне.
Его поддерживают и другие жители Улан-Удэ, пользующиеся услугами общественного транспорта.
Но есть и те, кто не согласен с постом. Так, многие встали на сторону водителя. Пассажиры уверены, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Также в комментариях оставила свое мнение супруга маршрутчика.
Другие же отметили, что труд у водителей маршруток - тяжелый, а грязь на сидениях - это от времени.
«Ехал сегодня в 70. Остальные сидения примерно такие же. Вы че как ч... то ездите? Самим то не ... в таких консервах людей катать? Средство прыснул и щеткой немного протер, неужели так трудно?»- возмущается анонимный горожанин.
Его поддерживают и другие жители Улан-Удэ, пользующиеся услугами общественного транспорта.
"Какой салон, такой и водитель""Обещали улучшения с повышением цены, а по итогу ещё и хуже стало"
"Видимо на тракторе работал, потому и привык"
- поддерживают пользователи автора.
Но есть и те, кто не согласен с постом. Так, многие встали на сторону водителя. Пассажиры уверены, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Также в комментариях оставила свое мнение супруга маршрутчика.
«Муж работал на маршруте, так вот после рейса я убиралась в автобусе. И это был полный ...: валялись семечки, орешки, жвачки прилеплены к сиденьям, ватные палочки - грязные, использованные и многое другое. Утром уезжал в рейс чистенький автобус, а вечером чуть ли не под ночь - грязным»- написала женщина.
Другие же отметили, что труд у водителей маршруток - тяжелый, а грязь на сидениях - это от времени.
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