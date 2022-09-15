В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны пресекли кондитерский налет

В Улан-Удэ вечером на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» с продуктового магазина в торговом центре по ул. Ленина. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.Росгвардейцы на выходе из магазина задержали двух подростков, при личном досмотре у которых за пазухой была обнаружена похищенная алкогольная продукция и кондитерские изделия.Задержанные были доставлены в полицию, где дали признательные показания. Подростки, 15 и 16 лет, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, сознались, что похитили дорогой коньяк и пиво, а также шоколадки для празднования дня рождения знакомой.Стремление к рыцарству, конечно, похвальное, но ущерб превысил 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия