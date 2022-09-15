Общество 15.09.2022 в 11:04

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны пресекли кондитерский налет

Два юных гангстера хотели поздравить знакомую девочку с днем рождения коньяком и шоколадом
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны пресекли кондитерский налет
В Улан-Удэ вечером на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» с продуктового магазина в торговом центре по ул. Ленина. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.

Росгвардейцы на выходе из магазина задержали двух подростков, при личном досмотре у которых за пазухой была обнаружена похищенная алкогольная продукция и кондитерские изделия.

Задержанные были доставлены в полицию, где дали признательные показания. Подростки, 15 и 16 лет, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, сознались, что похитили дорогой коньяк и пиво, а также шоколадки для празднования дня рождения знакомой.

Стремление к рыцарству, конечно, похвальное, но ущерб превысил  7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия
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