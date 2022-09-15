Россия резко наращивает импорт автотехники из КНР

Сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск за 8 месяцев нынешнего года оформили 7 655 единиц новой автотехники из Китая (самосвалы, автобусы, погрузчики, тракторы, машины для строительства дорог, краны и т.п.)По сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличение это вида импорта составило 72,8%, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.Как рассказал начальник таможенного поста МАПП Забайкальск Александр Максимов, оформление товаров приоритетного импорта и первой необходимости на таможенном посту МАПП Забайкальск осуществляется в первоочередном порядке, сокращено количество форм таможенного контроля. Эти меры приняты для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров через границу.Кроме того, сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск оптимизировали и сами таможенные операции. Так, в случае подачи участником внешнеэкономической деятельности полной предварительной информации о товарах, в формате уникального идентификационного номера (УИН), транзитные товары оформляются по принципу «одного окна».Все операции по таможенному оформлению товаров первой необходимости, начиная с уведомления о прибытии товаров и транспортных средств и заканчивая помещением товаров под таможенную процедуру, занимают не более 30 минут.Фото: dvtu.customs.gov.ru