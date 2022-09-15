Общество 15.09.2022 в 12:18

Россия резко наращивает импорт автотехники из КНР

Более 7,5 тыс единиц новой техники оформили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск
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Текст: Номер один
Россия резко наращивает импорт автотехники из КНР
Сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск за 8 месяцев нынешнего года  оформили 7 655 единиц новой автотехники из Китая (самосвалы, автобусы, погрузчики, тракторы, машины для строительства дорог, краны и т.п.)

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличение это вида импорта составило 72,8%, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.

Как рассказал начальник таможенного поста МАПП Забайкальск Александр Максимов, оформление товаров приоритетного импорта и первой необходимости на таможенном посту МАПП Забайкальск осуществляется в первоочередном порядке, сокращено количество форм таможенного контроля. Эти меры приняты для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров через границу.

Кроме того, сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск оптимизировали и сами таможенные операции. Так, в случае подачи участником внешнеэкономической деятельности полной предварительной информации о товарах, в формате уникального идентификационного номера (УИН), транзитные товары  оформляются  по принципу «одного окна».

Все операции по таможенному оформлению товаров первой необходимости, начиная с уведомления о прибытии товаров и транспортных средств и заканчивая помещением товаров под таможенную процедуру, занимают не более 30 минут.  

Фото: dvtu.customs.gov.ru
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