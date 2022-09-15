Общество 15.09.2022 в 12:39

Школу в Бурятии атаковали клопы

Нашествие насекомых шокировало родителей учеников
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Текст: Константин Воронов
Школу в Бурятии атаковали клопы
Сообщение о нашествии клопов на школу №1 в Мухоршибири появилось в паблике «Мухоршибирь-инфо.24/7».

«Довелось сегодня побывать в МБОУ Мухоршибирской СОШ №1, такую ужасную картину пришлось увидеть: клопы ползают по стенам лестничных клеток, кучкуются под подоконниками. Дети говорят - в классах боятся окна открыть, их целые стаи. Как подготавливали и принимали школу к учебному году? Обычные клопы, крупные, с сантиметр где-то», - рассказал один из местных жителей.

Директор школы нашествие насекомых подтвердил. По его словам, ранее на территории образовательного учреждения были проведены плановые мероприятия по защите от насекомых, однако в период подготовки и приёмки школы «данного природного явления не было».

«На данный момент работниками школы принимаются меры по дезинсекции. Также передан сигнал о данном случае в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия Мухоршибирского района», - сообщил он.

Фото: pixabay.com

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