Школу в Бурятии атаковали клопы

Сообщение о нашествии клопов на школу №1 в Мухоршибири появилось в паблике «Мухоршибирь-инфо.24/7».«Довелось сегодня побывать в МБОУ Мухоршибирской СОШ №1, такую ужасную картину пришлось увидеть: клопы ползают по стенам лестничных клеток, кучкуются под подоконниками. Дети говорят - в классах боятся окна открыть, их целые стаи. Как подготавливали и принимали школу к учебному году? Обычные клопы, крупные, с сантиметр где-то», - рассказал один из местных жителей.Директор школы нашествие насекомых подтвердил. По его словам, ранее на территории образовательного учреждения были проведены плановые мероприятия по защите от насекомых, однако в период подготовки и приёмки школы «данного природного явления не было».«На данный момент работниками школы принимаются меры по дезинсекции. Также передан сигнал о данном случае в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия Мухоршибирского района», - сообщил он.Фото: pixabay.com