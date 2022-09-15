Собаки стали реже кусать жителей Улан-Удэ

В Бурятии в августе зарегистрировано 274 случаев нападений собак на людей, это на 71 случай меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее, сообщили в Управлении ветеринарии РБ.При этом, как отмечают в ведомстве, в Улан-Удэ количество укусов уменьшилось на треть, в то время как в районах Бурятии оно осталось на прежнем уровне.«Большинство случаев усов, порядка 60%, совершается владельческими собаками. В остальных случаях владелец не установлен, что не отменяет того факта, что собака может иметь хозяина и просто находиться на самовыгуле», - констатировали в Управлении ветеринарии.Уменьшение количества укусов в ведомстве связали с комплексом мероприятий. В их числе названы принятый зимой запрет выпуска в прежнюю среду обитания крупных бродячих собак от 25 см в холке, активная работа административных комиссий, усиление работы служб по отлову и проведение разъяснительной работы с гражданами.Фото: «Номер один»