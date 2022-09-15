Общество 15.09.2022 в 14:09

Собаки стали реже кусать жителей Улан-Удэ

Однако в районах ситуация пока не меняется к лучшему
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Текст: Константин Воронов
Собаки стали реже кусать жителей Улан-Удэ
В Бурятии в августе зарегистрировано 274 случаев нападений собак на людей, это на 71 случай меньше, чем в аналогичном месяце годом ранее, сообщили в Управлении ветеринарии РБ.

При этом, как отмечают в ведомстве, в Улан-Удэ количество укусов уменьшилось на треть, в то время как в районах Бурятии оно осталось на прежнем уровне.

«Большинство случаев усов, порядка 60%, совершается владельческими собаками. В остальных случаях владелец не установлен, что не отменяет того факта, что собака может иметь хозяина и просто находиться на самовыгуле», - констатировали в Управлении ветеринарии.

Уменьшение количества укусов в ведомстве связали с комплексом мероприятий. В их числе названы принятый зимой запрет выпуска в прежнюю среду обитания крупных бродячих собак от 25 см в холке, активная работа административных комиссий, усиление работы служб по отлову и проведение разъяснительной работы с гражданами.

Фото: «Номер один»
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