Общество 15.09.2022 в 14:21

В Улан-Удэ на улице Октябрьской навсегда перекроют опасный перекресток

Это сделают для безопасности горожан
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ на улице Октябрьской навсегда перекроют опасный перекресток
В Улан-Удэ временно закрыли бетонными плитами проезд по перекрестку возле отеля «CITY PARK» на улице Октябрьской. В дальнейшем запланировано закрыть проезд по данному участку уже на постоянной основе – он слишком опасен для автомобилистов и пешеходов. 

«По итогам статистической информации ГИБДД, этот перекресток является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Перекресток перекрыт для безопасности горожан. Пока там временно установлены бетонные блоки, но при ремонте дороги по ул. Октябрьской в 2023 году его перекроют на постоянной основе, - сообщили в пресс-службе администрации города. 



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