В Улан-Удэ на улице Октябрьской навсегда перекроют опасный перекресток

В Улан-Удэ временно закрыли бетонными плитами проезд по перекрестку возле отеля «CITY PARK» на улице Октябрьской. В дальнейшем запланировано закрыть проезд по данному участку уже на постоянной основе – он слишком опасен для автомобилистов и пешеходов.«По итогам статистической информации ГИБДД, этот перекресток является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. Перекресток перекрыт для безопасности горожан. Пока там временно установлены бетонные блоки, но при ремонте дороги по ул. Октябрьской в 2023 году его перекроют на постоянной основе, - сообщили в пресс-службе администрации города.