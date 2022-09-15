Общество 15.09.2022 в 14:27

Светофоры Улан-Удэ набираются ума

В столице Бурятии модернизированные светофоры подключают к Центру управления ИТС
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Светофоры Улан-Удэ набираются ума
В столице Бурятии внедряется Интеллектуальная транспортная система (ИТС), призванная оптимизировать дорожное движение на улицах города. Уже модернизированы 54 светофора, 40 из них подключили этим летом, 14 – в прошлом году, сообщили в администрации Улан-Удэ. Модернизация светофоров включает замену контроллеров, подключение датчиков для фиксирования параметров транспортных потоков и камер видеонаблюдения. Все эти работы уже выполнены, в настоящий момент идет подключение светофоров к Центру управления ИТС. Обновленные светофоры обеспечивают возможность вести полноценный мониторинг дорожной обстановки и координировать движение на нескольких узлах. «Для примера, координированная работа светофоров настроена на улице Иволгинская. Светофоры здесь одновременно переходят в пешеходную фазу и также синхронно переходят в транспортную фазу. Тем самым увеличивается пропускная способность участка, автомобилист стоит на светофоре всего лишь один раз вместо двух или трех, как было ранее», - рассказал замначальника отдела организации дорожного движения Комитета по транспорту Евгений Колесов. Сцццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццйййййцйййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййали по пр. 50 лет Октября, Ербанова, по Иволгинской, Бабушкина, Геологической, Терешковой, Смолина и пр. Автомобилистов. Также подключены светофоры на Николая Петрова, пр. Строителей, Балтахинова, Ключевской, Краснофлотской, Боевой, Шумяцкого, Лимонова и так далее. В следующем году в планах модернизировать еще 24 светофора и дооснастить ИТС системой метеомониторинга. В прошлом году был реализован первый этап проекта - создан Центр управления ИТС, который оснастили программно-аппаратным комплексом для светофорного управления, были модернизированы и подключены первые 14 светофорных объектов. Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проект реализуется по муниципальному контракту с ПАО «Ростелеком». Фото: ulan-ude-info.ru
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