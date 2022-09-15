Общество 15.09.2022 в 14:38

В Бурятии синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Местами возможно установление временного снежного покрова
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии синоптики прогнозируют ухудшение погоды
По данным Бурятского гидрометцентра, в ближайшие дни в республике прогнозируется ухудшение погоды. 16 сентября ночью по юго-западу и югу, днем по южной половине и востоку республики ожидаются дожди, местами сильные, по юго-западу и южному Прибайкалью с переходом в мокрый снег, с установлением временного снежного покрова. По северу местами небольшие дожди. Ветер восточный, днем с переходом на северо-западный 7-12, утром и днем в отдельных районах 15-20 м/с.

Фото: «Номер один»
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с 14 по 20 сентября

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