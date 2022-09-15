Молодой житель Бурятии убил гостя за небольшой денежный долг

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в «убийстве», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что обвиняемый проживал в квартире одного из домов в поселке Саган-Нур. Вечером 26 июля нынешнего года к нему в гости пришел 32-летний знакомый, с которым они стали распивать спиртные напитки. Около полуночи во время застолья молодой человек вдруг вспомнил, что гость когда-то брал у него в долг небольшую сумму и не отдал.Из-за прозвучавших по этому поводу претензий между собутыльниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый схватил кухонный нож и нанес им удары в шею противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого молодой человек сбегал в близлежащий лесной массив, где избавился от орудия преступления. Но затем вернулся в квартиру, где спустя некоторое время был задержан.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: СКР