Общество 15.09.2022 в 17:05
Мэр Улан-Удэ: Новые дворы становятся центрами притяжения в своих районах
В городе появилась еще одна площадка для всех возрастов
Текст: Константин Воронов
Сегодня в Улан-Удэ на ул. Профсоюзной вблизи домов №31, 33, 40 и 42 состоялось открытие двора, который построили по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». В Советском районе это одна из трех современных площадок, где могут проводить время жители всех возрастов.
Местные жители по достоинству оценили свой двор, на обновление которого было направлено 19 млн рублей.
Мэр Улан-Удэ особо подчеркнул, что по инициативе администрации Советского района и Комитета городского хозяйства подрядчики максимально сохранили имеющееся озеленение. Также планируется высадка еще 60 кустов акации, груши и яблони.
По словам руководителя администрации Советского района Евгения Эрдыниева, до конца сентября в районе по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» будут открыты еще две площадки - в мкр Сокол и на ул. Кабанской.
Напомним, ранее подобные площадки открылись по ул. Норильской и Пушкина в Железнодорожном районе и в 113 квартале. Всего же до 1 октября в столице Бурятии появится 13 таких мини-парков.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Здесь есть зоны для детей, молодёжи, спортсменов и наших уважаемых взрослых – родителей, бабушек и дедушек. Одним словом, на этих площадках каждый найдет себе занятие по душе. Замечательный проект, и я уверен, что мы этот проект будем продолжать, и таких площадок у нас в городе будет появляться всё больше и больше. Новые дворы становятся настоящими центрами притяжения в своих районах, - сказал на открытии мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Территория на Профсоюзной ограничена несколькими многоквартирными домами, в которых проживают около 1000 человек. Благодаря проекту «1000 дворов» теперь здесь появилось сразу девять зон различного назначения: детские площадки от 0 до 3-х лет, от 3-х до 7 лет, от 7 до 14 лет, две зоны тихого отдыха с теневыми навесами, скамейками, урнами и цветочными вазонами, воркаут, тренажеры, площадка для игры с мячом, многофункциональный комплекс. Кроме того, обустроены тротуарные дорожки, проведено дополнительное освещение из 8 опор и светильников. Общая площадь нового двора составляет 5800 кв.м.
Местные жители по достоинству оценили свой двор, на обновление которого было направлено 19 млн рублей.
- Раньше здесь была огромная территория, где преимущественно гуляли собаководы. Теперь и нам есть где отдохнуть, пообщаться, приятно провести время, и ребятишкам раздолье. Мы очень рады, спасибо, - сказал местный старожил Анатолий Иванович.
Мэр Улан-Удэ особо подчеркнул, что по инициативе администрации Советского района и Комитета городского хозяйства подрядчики максимально сохранили имеющееся озеленение. Также планируется высадка еще 60 кустов акации, груши и яблони.
- В процессе благоустройства деревья пересаживались с одного места на другое. Сто деревьев пересадили для того, чтобы эти дворы остались такими же зелёными и красивыми. Хотелось бы, чтобы этот двор стал визитной карточкой нашего города. Жители ближайших домов, ученики гимназии, ученики школы искусств по факту получили и площадку, и двор, и сквер и спортивное ядро, - отметил Игорь Шутенков.
По словам руководителя администрации Советского района Евгения Эрдыниева, до конца сентября в районе по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» будут открыты еще две площадки - в мкр Сокол и на ул. Кабанской.
Напомним, ранее подобные площадки открылись по ул. Норильской и Пушкина в Железнодорожном районе и в 113 квартале. Всего же до 1 октября в столице Бурятии появится 13 таких мини-парков.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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