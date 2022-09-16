Три надзорных ведомства проверят мусорные полигоны Бурятии

Прокуратура, Росприроднадзор и Роспотребнадзор проверят состояние мусорных полигонов в Бурятии, обоснованность тарифов на захоронение ТКО и порядок расчетов регоператора «ЭкоАльянс» за эти услуги.На территории республики - четыре полигона: в Нижнем Саянтуе (ООО «СМП»), в Гусиноозерске (ИП Калашников Н.Д.), в Еравнинском и Заиграевском районах (АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод»). Полигон МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», по данным Управления Росприроднадзора по Бурятии, еще в 2018 году был переполнен на 22,4 процента. Но есть мнение, что и туда до сих пор свозят отходы. Во всяком случае, рекультивация полигона до сих пор не проведена. Напротив, Республиканской службой по тарифам установлена для него стоимость захоронения отходов аж до конца 2023 года. Если полигон закрыт, то зачем устанавливать тариф на его услуги?Все полигоны в соответствии с постановлением правительства России должны быть оснащены весовым оборудованием. Принимать отходы на захоронение и начислять плату следует по массе.На полигоне в Нижнем Саянтуе весовое оборудование имеется. Но почему-то Республиканская служба по тарифам в декабре 2021 года установила для ООО «СМП» тариф в кубических метрах, а не в тоннах. Причем, сразу до конца 2024 года, то есть на три года подряд!Для того, чтобы «почувствовать разницу» достаточно представить себе пустую пластиковую бутылку. Основной ее объем – пустота. Но за эту пустоту начисляется плата.Да, конечно, эксплуатант полигона – ООО «СМП» – применяет при начислениях некий «коэфффициент плотности» ТКО. Но по какой методике и каким учреждением он рассчитан, насколько обоснован – для массового потребителя все это тайна за семью печатями.Возникают нериторические вопросы: кому выгодна такая «схема» перекачки денежных средств населения и бизнеса через «ЭкоАльянс» в ООО «СМП»? Почему директор регоператора Дмитрий Дружинин безропотно (в СМИ и с трибуны Народного Хурала ни разу не прозвучало его публичных возражений) соглашается платить за захоронение ТКО по странному тарифу, исчисляемому в кубометрах, а не в тоннах, и выгодному, по мнению экспертов, частной компании, но никак не регоператору и потребителям его услуг?Упорно не желает руководитель «ЭкоАльянса» запускать и вторую мусоросортировочную станцию в Улан-Удэ, ссылаясь на экономическую нецелесообразность. Равно и развивать раздельный сбор отходов, на который другие регионы получают федеральные субсидии, а Бурятия второй год подряд «пролетает». А вот платить за захоронение несортированных отходов, то есть за существенно больший их вес или объем, – целесообразно? Не говоря уж о том, что постановлением правительства России с 2017 года введен запрет на захоронение без сортировки отходов, в состав которых входят полезные компоненты, проще говоря, вторсырье. Этот запрет в Бурятии нарушается уже много лет.По словам источника в «ЭкоАльянсе», мусоросортировочная станция на ул. Забайкальской, 40, ранее введенная в эксплуатацию, передана в частные руки. Опять же по соображениям «экономической целесообразности». Если это так, то, получается, что у регоператора вообще нет сортировочных мощностей?Потворство финансовым аппетитам ООО «СМП» наглядно проявилось весной этого года, когда «ЭкоАльянс» накопил долги перед частным полигоном в Нижнем Саянтуе на сумму свыше 80 млн рублей за 2021-2022 годы, то есть аккурат после назначения директором регоператора Дмитрия Дружинина. И тут же, как по мановению волшебной палочки, группа его коллег из числа депутатов Народного Хурала озаботилась выделением «ЭкоАльянсу» очередной бюджетной субсидии в размере, сполна покрывающем долг перед ООО «СМП».Получается, что за регоператора с частным мусорным полигоном в любом случае рассчитаются – либо потребители, то есть мы с вами, либо бюджет?Кстати, сам полигон в Нижнем Саянтуе внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Но упоминания ООО «СМП» мы в реестре не нашли. Там до сих пор значится прежний владелец частной «суперпомойки» – ООО «Полигон». Как же удалось ООО «СМП» получить лицензию на захоронение ТКО?Любопытно и то, что ранее также работавшее в Нижнем Саянтуе ООО «Сибэкотранс», аффилированное через одного из учредителей с ООО «СМП», было уличено Восточно-Байкальской природоохранной прокуратурой в многочисленных нарушениях санитарных правил, отсутствии контроля за фракционным, морфологическим и химическим составом принимаемых отходов, состоянием атмосферного воздуха и почвы. Тарбагатайским районным судом деятельность ООО «Сибэкотранс» была приостановлена на 90 суток. В настоящее время компания ликвидирована. Но – ба! Знакомые все лица! – перебазировались в ООО «СМП».Есть и другая сторона проблемы – безопасность населения, в том числе бактериологическая. Куда поступают отходы из лечебных организаций столицы Бурятии? Использованные инструменты, материалы, остатки пищи, в том числе из инфекционных отделений, оказывающих медицинскую помощь больным коронавирусом, остатки биологических жидкостей – все, что может быть инфицировано микроорганизмами III-IV групп патогенности.Отдельного полигона для медицинских отходов в Бурятии нет. Свозить их на один из полигонов ТКО было бы вопиющим нарушением СанПиН и ФЗ «Об обращении с отходами потребления и производства». Согласно последнему на полигонах ТКО могут быть размещены только отходы, включенные в Федеральный классификационный каталог. Медицинских отходов в нем нет.Между тем, по состоянию на начало 2018 года, количество медицинских отходов, образующихся в лечебных учреждениях Бурятии и подлежащих утилизации, оценивалось Минздравом РБ в 190 тонн в год. С появлением ковида эта цифра могла лишь существенно увеличиться.При этом больницы и поликлиники самостоятельно заключают договоры на вывоз и утилизацию медицинских отходов. Предварительно производится их обеззараживание, но гарантии полного уничтожения патогенной микрофлоры, которая в них может содержаться, это не дает.Когда-то планировалось, что утилизацией медицинских отходов займется АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод». Но в реальности он ведет два вида деятельности: производство резинового гранулята из старых покрышек и эксплуатацию мусорных полигонов в Еравнинском и Заиграевском районах. А также является учредителем «ЭкоАльянса» с долей 50 процентов, блокируя все попытки заменить Дмитрия Дружинина на более эффективного руководителя.Куда же отправляются и как заканчивают свой путь медицинские отходы? Единственное широко известное место их утилизации – промплощадка бывшей птицефабрики в Сотниково. Там работают структуры «мусорного» бизнесмена Дениса Тонконогова и ООО «БЭС». Известность же получена как раз из-за многочисленных нарушений природоохранного законодательства. Весной этого года после обращения ОНФ в Восточно-Байкальскую межрайонную прокуратуру и Росприроднадзор было выявлено, что установка по сжиганию медицинских отходов в Сотниково не включена в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду, отсутствует очистка выбросов в атмосферу, не организован производственный контроль, автомобили, доставляющие отходы, не имеют обязательной маркировки и приспособлений для фиксации контейнеров. В связи с этим в адрес ООО «БЭС» было направлено прокурорское представление об устранении нарушений.Таким образом, в этом специфическом сегменте сферы обращения с отходами больше вопросов, чем ответов. Не потому ли мы уже несколько лет сталкиваемся с таким разгулом вирусов и инфекций, что порядка, контроля и прозрачности явно недостаточно?Мы не делаем выводов, но адресуем все вышеперечисленные вопросы в прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Рассчитываем по завершению проверок получить от надзорных ведомств письменные ответы, поскольку это напрямую касается законных интересов, как говорят юристы, «неопределенного круга лиц» – всех жителей Бурятии.Фото: «Номер один»