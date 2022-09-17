В Бурятии пение на банкетах провоцирует вспышки ковида

В Бурятии еще в июле 2022 года в сутки регистрировалось по 10 - 20 новых тестов на COVID-19 с положительной реакцией на вирус. Однако уже в августе число новых случаев коронавирусной инфекции в республике выросло в десять раз.Объяснение столь резкого скачка обнаружили ученые - вирус наиболее активно распространялся в закрытых помещениях с большим скоплением народа. Причем само по себе нахождение не гарантировало массового заражения. Как выяснилось, для этого необходимо громко и долго… петь. Именно во время пения, а не при кашле образуются максимально плотные коронавирусные аэрозоли. А поют люди больше всего на банкетах и семейных застольях.Исследователи из Оксфордского университета провели интересное исследование и доказали, что 94% копий РНК SARS-CoV-2 были испущены при разговоре и пении, а мелкодисперсные аэрозоли составляли 85% от всей вирусной нагрузки, сообщает «Фармвестник». Именно они, по данным ученых, могут играть значительную роль в передаче SARS-CoV-2 в процессе дыхательной активности от человека к человеку.Ученые также исследовали особенности хорового пения на распространение возбудителя инфекции COVID-19. Так, 2,5-часовое пение привело к заражению 86,7% участников хора (у трех человек в хоре был выявлен коронавирус).Исследователи доказали, что передаче вируса способствовал выброс аэрозолей, на который влияет громкость вокализации. Иначе говоря, чем дольше и больше пели участники застолий и банкетов, тем быстрее передавался вирус.В Бурятии данные таких исследований не подвергают сомнениям.- Мы наблюдали в Бурятии во время прошлых вспышек ковида резкое увеличение новых случаев после зрелищных и развлекательных мероприятий, особенно в закрытых помещениях, - говорит кандидат медицинских наук Инга Номоева. - Обычно на банкетах и других торжествах средствами защиты не пользуются, люди разговаривают и поют на близком расстоянии друг от друга, и заражение действительно происходит более интенсивно.Впрочем, запрет пения и народных гуляний в ресторанах Бурятии может быть избыточной мерой. Штамм омикрон не так опасен, как предыдущие штаммы. Так, 12 сентября в Бурятии, по данным статистики, не зафиксировано ни одного летального случаяCOVID-19. А симптомы чаще всего напоминают банальную простуду и не требуют жестких и запретительных мер. Достаточно рекомендаций к ношению медицинских масок в общественных местах.Дмитрий Родионов, «Номер один».