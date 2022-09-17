Общество 17.09.2022 в 07:00

В Бурятии пение на банкетах провоцирует вспышки ковида

Объяснение столь резкого скачка заболеваемости обнаружили ученые
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии пение на банкетах провоцирует вспышки ковида
pixabay.com
В Бурятии еще в июле 2022 года в сутки регистрировалось по  10 - 20 новых тестов на COVID-19 с положительной реакцией на вирус. Однако уже в августе число новых случаев коронавирусной инфекции в республике выросло в десять раз. 

Объяснение столь резкого скачка обнаружили ученые - вирус наиболее активно распространялся в закрытых помещениях с большим скоплением народа. Причем само по себе нахождение не гарантировало массового заражения. Как выяснилось, для этого   необходимо громко и долго… петь. Именно во время пения, а не при кашле образуются максимально плотные коронавирусные аэрозоли. А поют люди больше всего на банкетах и семейных застольях. 

Исследователи из Оксфордского университета провели интересное исследование и доказали, что 94% копий РНК SARS-CoV-2 были испущены при разговоре и пении, а мелкодисперсные аэрозоли составляли 85% от всей вирусной нагрузки,  сообщает «Фармвестник». Именно они, по данным ученых, могут играть значительную роль в передаче SARS-CoV-2 в процессе дыхательной активности от человека к человеку. 

Ученые также исследовали  особенности хорового пения на распространение возбудителя инфекции COVID-19. Так, 2,5-часовое пение привело к заражению 86,7% участников хора (у трех человек в хоре был выявлен коронавирус). 

Исследователи доказали, что передаче вируса способствовал выброс аэрозолей, на который влияет громкость вокализации. Иначе говоря, чем дольше и больше пели участники застолий и банкетов, тем быстрее передавался вирус. 

В Бурятии данные таких исследований не подвергают сомнениям.

- Мы наблюдали в Бурятии во время прошлых вспышек ковида резкое увеличение новых случаев после зрелищных и развлекательных мероприятий, особенно в закрытых помещениях, - говорит кандидат  медицинских наук Инга Номоева. - Обычно на банкетах и других торжествах средствами защиты не пользуются, люди разговаривают и поют на близком расстоянии друг от друга, и заражение действительно происходит более интенсивно. 

Впрочем, запрет пения и народных гуляний в ресторанах Бурятии может быть избыточной мерой.  Штамм  омикрон  не так опасен, как предыдущие штаммы. Так, 12 сентября в Бурятии, по данным статистики, не зафиксировано ни одного летального случая 
COVID-19. А симптомы чаще всего напоминают банальную простуду и не требуют жестких и запретительных мер. Достаточно рекомендаций к ношению медицинских масок в общественных местах.

Дмитрий Родионов, «Номер один».
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