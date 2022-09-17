Бурятию посетил легендарный 70-летний путешественник Федор Конюхов

Проплыть Тихий океан на весельной лодке, совершить четыре кругосветных путешествия и 15 раз пересечь Атлантику? Запросто, если ты – Федор Конюхов! Улан-Удэ проездом посетил знаменитый российский путешественник. Бурятия стала отправной точкой его новой экспедиции – любитель странствий планирует пересечь пустыню Гоби на трехколесном мотоцикле.С 8 по 9 сентября в Бурятии гостил Федор Конюхов, профессиональный путешественник, капитан дальнего плавания, пилот свободного аэростата, ездок на собачьих упряжках, альпинист и писатель. Федору Конюхову уже 70 лет, но, несмотря на возраст, он продолжает покорять все новые и новые просторы. В первый день приезда в Улан-Удэ он посетил Музей истории Бурятии, Музей-галерею Льва Бардамова и Центр восточной медицины, а также встретился с журналистами в ресторане «Орда».Федор Конюхов назвал Улан-Удэ городом путешественников, потому что раньше через Бурятию проходили все экспедиции на Восток.- Я последний раз был здесь лет пять назад. А еще в 2009 году мы отсюда ехали в Монголию, где из Улан-Батора стартовали на верблюдах в честь 400-летия вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства. Спасибо, что вы сегодня встретили нас. Небо у вас чистое-чистое! В нашей стране, наверное, ваша республика – самая солнечная. Даже в Сочи нет столько солнца, как у вас, - признался путешественник.Он приехал в сопровождении двух других известных путешественников – Александра Юнанова и Игоря Головатого. Александр – сторонник мототуризма. Он объездил уже более 50 стран мира. Игорь – тоже опытный мотопутешественник и участник 1st Moscow Chapter Russia (H.O.G.) – организации мотолюбителей, основанной и спонсируемой компанией Harley-Davidson. Экстремальные туристы поделились, что сейчас главная задача их путешествия это испытать новые трехколесные мотоциклы – трайки.- Экспедиция на самом деле сложилась очень спонтанно, потому что техника, которую мы сейчас используем, строилась для нашей совместной с Федором Филипповичем экспедиции на Северный полюс. Но так получилось, что сначала помешал COVID-19, потом другие обстоятельства. В третий раз мы отложили зимой экспедицию на Северный полюс. Подумали, что так не годится – технику все равно испытывать надо. Говорим: «Федор Филиппович, ты в Гоби был? Не был? А поехали в Гоби!». И вот за полгода удалось организовать эту экспедицию. Основная цель – испытание техники, в первую очередь. Для нас важно испытать то, что мы построили в относительно экстремальных условиях и на длительном пробеге. Задача – пройти всю пустыню Гоби, - рассказал Александр Юнанов о планах.Пока предполагается, что путь займет около двух недель, но, как признаются путешественники, все может измениться, так как в таких условиях технику ранее еще не испытывали. Федор Конюхов вспомнил, как в прошлом несколько раз посещал Байкал, например, в 1991 году по дороге из Находки в Брест. Тогда они с командой из Австралии тестировали новый автомобиль «Мицубиси Паджеро».- Когда мы приехали на Байкал, то посетили остров Ольхон. Там нас рыбаки угощали омулем, еще мы уху варили. И австралийцы местным жителям сказали: «Вы знаете, что живете в самом красивом месте?», а местные не могли их понять, потому что других мест особо не видели, - вспоминает Федор.Он отметил красоту озера и добавил, что Байкал нужно сохранить.- Я скоро буду летать на воздушном шаре и все мечтаю, что смогу перелететь через Байкал на нем. Сейчас летел самолетом – так высоко, что не успел налюбоваться, Байкал блестит от солнца. А если лететь на воздушном шаре - то низко, спокойно, чтобы посмотреть. Еще в Иркутске ребята пригласили меня прокатиться с ними на собачьих упряжках через весь Байкал. Конечно, если будет время, поеду. Я и зимой сюда приезжал. У меня сын работал в федерации парусного спорта, а здесь были гонки на коньках под парусом. Мне очень понравилось. Байкал – это жемчужина не только нашей страны, но и всего мира, - сказал Федор Конюхов.Пресс-конференция с путешественниками прошла весьма тепло – Федор Конюхов много рассказывал о прошлых экспедициях, делился мнением насчет различных исторических событий и поведал некоторые планы на будущее. Далее он отправился в Кяхту, а затем в Монголию. О результатах экспедиции в пустыню Гоби команда пообещала рассказать на обратном пути. Им предстоит преодолеть 1700 километров в диких условиях пустыни.Стоит отметить, Федор Конюхов известен не только как путешественник, но и как художник, писатель, ученый и православный священник. Федор Конюхов добавил, что в Улан-Удэ он планирует когда-нибудь устроить выставку своих творческих работ, ведь он автор более 3 000 картин. Большую часть картин нарисовал во время своих путешествий. К слову, если перечислять все места, где побывал Конюхов, то на это уйдет несколько страниц.Из самого запоминающегося: Федор Конюхов уже совершил четыре кругосветных плавания, 15 раз пересек Атлантику на парусных яхтах и стал первым и пока единственным человеком, который смог пересечь Тихий океан в обоих направлениях на обычной весельной лодке. Еще одно известное достижение - он первый в России выполнил программу «Семь вершин мира», то есть совершил восхождения на высочайшую точку каждого континента. Кроме того, первый в мире достиг пяти полюсов Земли: это Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс высоты), мыс Горн (полюс яхтсменов).Эржена Мансорунова, «Номер один».