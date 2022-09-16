В Бурятии доведение средств господдержки до аграриев выше, чем в среднем по стране

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев встретился 15 сентября с главой республики Алексеем Цыденовым, а также ознакомился с работой предприятий агропромышленного комплекса, посетил поликлинику в Тарбагатайском районе, возведенной по госпрограмме комплексного развития сельских территорий, сообщили в правительстве республики.«У нас достаточно много инвестпроектов различных – это и по откормочным производствам, и по овощехранилищам, по тепличному производству. Мы с Дмитрием Николаевичем их на встрече обсуждали. Нашли точки соприкосновения, понимаем, как действовать дальше», - отметил Алексей Цыденов.В ходе встречи отмечалось, что в Бурятии в 2022 году посевные площади выросли на 3 тыс гектаров. В настоящее время формируется их структура на следующий год, и, по предварительным данным, площади в регионе будут увеличены.Потенциал для их расширения, в том числе в развитии мелиорации. Сейчас в сельхозпроизводстве Бурятии используется чуть более 70% мелиорированных угодий. В 2022 году в рамках новой профильной госпрограммы было просубсидировано два проекта республики на 22,4 млн рублей. Министр призвал регион активизировать дальнейшую работу в этом направлении.Говоря о развитии животноводства, Дмитрий Патрушев отметил, что в прошлом году в республике был хороший прирост – более 10% в производстве скота и птицы. Для развития отрасли важно поддерживать эпизоотическое благополучие. В целом ситуация в регионе стабильная, кроме того, в мае 2022 года республика получила международный статус благополучия по ящуру с вакцинацией. В этой связи необходимо обеспечить полный охват поголовья крупного и мелкого рогатого скота вакцинацией и постоянно поддерживать иммунитет на необходимом уровне.Также глава минсельхоза РФ особо отметил внимание региона к вопросам доведения средств господдержки до аграриев. В прошлом году показатель был на уровне 100%. В текущем году объем выделенных региону федеральных средств увеличен на 200 млн рублей, и сейчас доведение выше, чем в среднем по стране.Отдельно стороны обсудили реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2021 году республика участвовала в четырех мероприятиях, на которые было выделено более 500 млн рублей, освоение составило 100%. В текущем году региону доведено на 300 млн рублей больше, ключевые проекты связаны со строительством и капремонтом образовательных учреждений.В ходе рабочей поездки делегация минсельхоза осмотрела новую поликлинику, построенную по госпрограмме в Tapбaгaтaйcкoм районе республики. В двухэтажном здании размещены детское и взрослое отделение, дневной стационар, инфекционный блок и операционная. Кроме того, здесь есть отделения функциональной диагностики, скорой помощи, фтизиатрии и рентген-кабинет.Также Дмитрий Патрушев посетил одно из ведущих предприятий пищевой промышленности республики ООО «Бурятмяспром», где ознакомился с работой производственных цехов и инвестиционными проектами компании.Фото: egov-buryatia.ru