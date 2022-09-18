В Улан-Удэ более 90% участниц анонимного опроса признались, что сталкивались с домогательствами

Проблема домогательств в общественных местах стала все чаще всплывать в информационных ресурсах. Пугает, с какой частотой подобное встречается в обществе: только за последний год СМИ зафиксировали десятки случаев. Но еще больше настораживает то, что прогремевшие инциденты – лишь вершина айсберга.Местное феминистское сообщество «Я Свобода» запустило проект под ярким названием «Руки фу!», или «Бу хурэ!».В тот день Анастасия (имя изменено) решила прогуляться до парка возле Восточно-Сибирского государственного института культуры. По дороге она заметила мужчину на велосипеде. Он проезжал мимо, но в последний момент резко повернулся, схватил ее за грудь и уехал. Растерянная Анастасия вслед крикнула ему: «Извращенец!» и пошла дальше. Но парень решил сделать круг и вернуться. Тогда девушка взяла телефон и начала снимать его на видео.- Он быстро смекнул и начал делать комплименты на видео, извиняться. После того как узнал мой возраст (18 лет), стал врать, что ему, мол, 17. Хотя было видно, что велосипедисту под 35 - 40 лет. Говорил: «Ну ты красивая просто». Я прошла дальше, не желая его выслушивать. Он кричал мне вслед: «Эй, ты куда? Остановись!». Я же хотела уйти и забыть об этом. Перешла через дорогу, и тут резко на меня сзади кто-то накинулся. Начал лапать и старался второй рукой перехватить мои руки. Это был он. И все говорил мне: «Ты что, хорошей девочкой прикидываешься? Серьезной? Тебе же нравится», - рассказала горожанка.Анастасия громко закричала, зовя на помощь. Однако мало кто обратил на происходящее внимание.- Знаете, это отвратное чувство, когда этого никто якобы не замечает. Но как только я начала кричать, он резко оттолкнул меня и стал поливать матом. Потом развернулся от меня на велосипеде и уехал. Мимо нас проходил мужчина, и я попросила его помочь, но он посмотрел на меня с усмешкой, мол: «А-ха-ха, твои проблемы». У меня началась тряска, истерика, слезы, я задыхалась. Все смотрели на меня и шушукались, но никто не хотел помогать. Я побежала в сторону будки полиции на Русском драмтеатре, одновременно боясь, что тот мужчина снова ко мне подъедет. Подбежала туда заплаканная. Мне помогли написать заявление. К сожалению, закон нас мало защищает. Сказали, что если бы мне было меньше 18, то статья была бы «сексуальное домогательство», а так только «мелкое хулиганство», за что даже не посадишь, - вспоминает девушка.Хуже такой ситуации стала только реакция близких людей.- Дома отец не поддержал меня. Сказал, что надо меньше шляться и перестать одеваться, как попало. Что я провоцировала все это и чтобы не писала заявление на мужчину. Мой отец сам работал в МВД, и я не ожидала подобного от него. Знаете, все так страшно и больно, - признается улан-удэнка.Другую историю рассказала жительница Улан-Удэ Екатерина (имя изменено). С первым случаем домогательств со стороны взрослого мужчины она столкнулась уже в 12 лет в трамвае.- Пьяное тело меня касалось и спросило: «Хочешь, я сделаю тебе приятно?», и это сильно повлияло на мое дальнейшее восприятие мира и мужчин в частности. В более старшем возрасте меня насильно обнимали, хлопали по ягодицам, отпускали сальные шуточки. Это были как знакомые, так и совершенно посторонние люди. Особенно часто в общественном транспорте прижимались, терлись. Ощущение грязи и липкости не проходит и через годы. Мне кажется, что сейчас я с этим справилась. Но мне было противно, страшно, что тогда столько людей не отреагировали, хотя видели, что происходит что-то неправильное. Но я себя не винила. Только чаще стала контролировать окружающую обстановку и вычислять подозрительных личностей. Это вошло в жесткую привычку, - поделилась Екатерина.Истории Анастасии и Екатерины – лишь две из десятков тех, что регулярно получают в местном феминистском сообществе «Я Свобода». Как отмечают феминистки, единицы таких случаев доходят до общественности и еще меньше – до правоохранительных органов. В связи с этим в сообществе около полугода назад запустили опрос среди горожанок на тему: «Сталкивались ли вы с домогательствами?», чтобы оценить масштаб проблемы. На сегодня активисты «Я Свобода» решили озвучить промежуточные итоги своего опроса – в нем успели поучаствовать 313 девушек.Так, из них 95,2% признались, что сталкивались с домогательствами. 45,1% сообщили, что это произошло с ними в общественном месте, 40,8% - в общественном транспорте, 8,4% - на работе, и оставшиеся сказали, что на улице.Далее по локации в городе. Большинство опрошенных (38,8%) сообщили, что столкнулись с домогательствами в Октябрьском районе, еще 32,5% - в Советском и 21,6% - в Железнодорожном. Остальные - в микрорайонах.Как рассказали активистки, опрос еще будет продолжаться, ведь он – важная часть большого проекта под названием «Руки фу!», или «Бу хурэ!», который недавно запустили в сообществе. Анонимные истории девушек, столкнувшихся с домогательствами, опубликованы на сайте rukifu.ru. И, кстати, теперь на улицах города можно заметить яркие цветные плакаты и стикеры с инструкциями о том, как противостоять домогательствам. Их можно заметить по фразам, написанным крупным шрифтом: «Руки фу», «Бу хурэ», «Извращенец! Помогите кто-нибудь!».Как отмечают в группе, это те фразы, которые присылали девушки, рассказывая о случаях домогательств. На каждом плакате есть кьюар-код, по которому можно пройти на сайт проекта rukifu.ru и увидеть, как защититься в случае столкновения с извращенцами, что говорить, где получить психологическую поддержку и как сделать эту неприятную проблему видимой. Подробнее о нем рассказала соавтор проекта Татьяна Лелекова.- Так совпало, что в ноябре прошлого года кризисный центр для женщин из Санкт-Петербурга «ИНГО» объявил мастерскую для некоммерческих проектов. Нас пригласили на обучение. Мы в течение недели слушали лекции коллег и разрабатывали идею проекта. Решили выбрать тему домогательств в общественных местах. Наша цель – придать девушкам, которые столкнулись с домогательствами, уверенности и донести то, что нельзя такие случаи замалчивать. Я сама сталкивалась с подобным, особенно в маршрутке. Мне знакомо, когда обнаруживаешь на себе руки какого-то мужика и цепенеешь от этого, не знаешь, что сказать. И мы хотим объяснить девушкам: тот человек, кто так делает, – негодяй! И если подобное происходит, нужно крикнуть и привлечь внимание, условно: «Руки фу!». Это такой забавный слоган, родившийся у нас во время обсуждения. А на нашем сайте мы собрали советы, как вести себя в подобных ситуациях и что делать, - рассказывает Татьяна Лелекова.Татьяна Лелекова отмечает, часто девушки сталкиваются с обвинениями в обществе в духе «сама виновата». Например, 7 сентября в микрорайоне Шишковка на кадры попался молодой горожанин, который залез камерой девушке под юбку. В комментариях местных групп многие жители не восприняли случай всерьез. Появилось множество осмеивающих ситуацию слов, оправданий извращенца, а также обвинений в сторону девушки. Мало кто из них задумался о том, а было ли смешно ей.- Как обществу реагировать? Когда я слышу такие истории и потом вижу реакцию общества, то часто мысленно спрашиваю у людей: «А если бы это была ваша сестра? Ваша дочь? Ваша мама?». Неужели писали бы то же самое? Люди должны понять, что все эти вещи могут происходить с любой из нас. Никто не застрахован. И самое последнее дело это обсмеивать ситуацию или/и обвинять девушку. Это нисколько не вина девушки и не ее выбор, - добавила Татьяна.Внести вклад в проект «Руки фу!» может любой горожанин. Для этого можно пройти на сайт rukifu.ru и распечатать макет плаката или стикера и разместить в желаемом месте. Кроме того, пока есть возможность взять готовые плакаты у группы «Я Свобода».Отметим, предпосылкой создания такого проекта стал всплеск зафиксированных домогательств с 2021 года. Предлагаем вспомнить самые громкие из них.Так, в июле 2021 года в СМИ попали кадры с камер видеонаблюдения из местного торгового центра. На нем видно, как мужчина в оранжевой футболке из-за спины просунул телефон между ног женщине, выбирающей продукты. В МВД Бурятии обратили внимание на скандальные кадры и сообщили, что будет проведена проверка. Увы, заявления от горожанки так и не поступило. В августе 2021 года жительницы Улан-Удэ вызвали Росгвардию, сообщив, что неизвестный на детской площадке по улице Лимонова демонстрирует гениталии детям. В этом же месяце задержали педофила из микрорайона Аэропорт – пожилой житель заманивал детей в автомобиль, предлагая порулить, а затем отвозил мальчиков в укромное место, где пытался домогаться. Его заключили под стражу. А весной 2022 года видеокамеры зафиксировали сразу двух извращенцев. Один показывал гениталии 14-летней школьнице, а другой домогался до 15-летней девочки и «совершил развратные действия».Затем начали «выстреливать» анонимные паблики, где пострадавшие горожанки публиковали свои истории. В марте 2022 года в паблике «Аноним 03» девушка рассказала, что неизвестный в автобусе № 3 начал тереться об нее паховой зоной. Пост в группе за несколько часов набрал около 20 тыс. просмотров. В июне уже другая девушка в этой же группе рассказала, что столкнулась с извращенцем в маршрутке № 82, следующей на Бурвод. Интересно, что после этого поста еще три горожанки осмелились поделиться аналогичным случаем, как выяснилось, в этой же маршрутке. Из недавних случаев – 28 августа прохожие задержали извращенца, подглядывавшего за моющимися девушками в общежитии и снимавшего их на видео. Его передали полиции.В общем, игнорировать проблему действительно дальше нельзя. Феминистское сообщество «Я Свобода» призывает – пора всем девушкам обрести голос и прекратить замалчивать эти истории, стыдиться подобного. И с этим трудно не согласиться.Эржена Мансорунова, «Номер один».