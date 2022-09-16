Общество 16.09.2022 в 10:20

В Бурятии два министра получили прокурорские предостережения

Число выявленных нарушений по нацпроектам в республике перевалило за 800
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии два министра получили прокурорские предостережения
Прокуратура Бурятии подвела итоги надзорной деятельности в сфере реализации национальных проектов. За 8 месяцев 2022 года выявлено 862 нарушения закона, из них 815 – при реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Цифровая экономика». По актам реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 93 лица, в суд направлено 259 иск. По материалам прокурорских проверок возбуждено 3 уголовных дела, объявлено 13 предостережений.

«Прокурорами пресекались нарушения закона на всех стадиях закупочных процедур, установлены факты заключения контрактов в отсутствие лимитов бюджетных средств. Вмешательства прокуроров потребовали факты ненадлежащего исполнения контрактов, приемки невыполненных и не соответствующих условиям контрактов работ, ненадлежащего использования оборудования, изменения существенных условий контрактов», - рассказали в надзорном ведомстве.

Так, по инициативе прокурора Мухоршибирского района к административной ответственности привлечен глава сельского поселения «Никольское». Он заключил контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории в отсутствие доведенных лимитов бюджетных средств.

По материалам проверки прокуратуры Кабанского района в отношении подрядчика возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения 212 тыс. рублей при выполнении строительных работ по благоустройству общественной территории.

«Для недопущения срыва реализации программных мероприятий, нарушения сроков выполнения строительных работ прокуратурой республики двум региональным министрам объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. Надзорные мероприятия продолжаются», - заявили в прокуратуре.

Фото: «Номер один»
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