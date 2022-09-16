Общество 16.09.2022 в 10:54

В Бурятии экс-рабочий Субтропического совхоза победил Пенсионный фонд

Теперь он ждет пересчета пенсии
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии экс-рабочий Субтропического совхоза победил Пенсионный фонд
Уроженец одной из бывших советских республик вступил в юридическое противоборство с Отделением Пенсионного фонда России по Бурятии. Противостояние началось с того, что клиентская служба в одном из отдаленных районов республики отказалась включить в страховой стаж мужчины несколько периодов времени в 1980-е годы. Речь шла о 1981-1983 гг., а также о 1986 годе.

Работники Пенсионного фонда тогда заявили об отсутствии документов, подтверждающих, что он тогда работал и у него шел стаж.

Подавая иск в суд, гражданин указал, что согласно письму минтруда РФ для определения права на трудовую пенсию по старости лицам, прибывшим из государств – республик бывшего СССР, не заключивших соглашения с Российской Федерацией (Азербайджан, Латвия, Эстония), учитывается страховой (трудовой) стаж, исчисленный с учетом периодов работы в СССР до 1 января 1991 года. Независимо от уплаты страховых взносов. Периоды работы после указанной даты включаются в страховой стаж при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

С учетом данного документа, гражданин считал, что имеет право на трудовую пенсию с учетом спорных периодов, так как в эти годы он работал в Субтропическом совхозе, который занимался растениеводством.

«В настоящее время мне назначена пенсия, однако, без учета работы в совхозе», - пояснил истец в суде.

Он обращался в Пенсионный фонд с заявлением о корректировке сведений, внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет, но ему отказали.

Выходец из Азербайджана представил в суд свою трудовую книжку, в которой были отражены те периоды работы. Он трудился рабочим, потом был призван в Советскую армию. Затем вернулся на работу в совхоз. Помогла мужчине также архивная справка. Она подтвердила факт «субтропической» работы в спорные периоды времени. В ней были даже указаны сведения о начислении заработной платы.

Мужчина ходатайствовал о включении в страховой стаж спорных периодов работы, а также об установлении факта работы в те периоды. Суд согласился с включением в страховой стаж всех запрошенных им периодов за исключением мая 1981 г. – в архивной справке отсутствовали сведения о выплате ему зарплаты за тот месяц.

По поводу второго пункта было вынесено следующее решение.

«Поскольку факт работы истца в заявленные периоды в Субтропическом совхозе подтверждается трудовой книжкой и архивной справкой, оснований для установления факта работы истца в испрашиваемые периоды в судебном порядке не имеется», - указала судья.

Фото: «Номер один»
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