В Бурятии на БАМе погиб сотрудник субподрядчика строительно-монтажных работ

В Бурятии на перегоне Икабья-Сенаторский ВСЖД погиб сотрудник субподрядчика «ВЧ-Групп», проводящего укладку защитных водоотводных железобетонных лотков вдоль железнодорожных путей, сообщили Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.В ходе проведения работ машинист крана допустил сближение металлической подъемной выдвижной стрелы с проводом линии электропередачи с напряжением до 35 кВ. В результате этого произошла электрическая дуга. Она смертельно поразила электрическим током работника субподрядчика, державшегося в этот момент за металлические стропы стрелы.Субподрядчиком допущены нарушения правил ведения строительных работ, требований техники безопасности и охраны труда. Должностные лица ООО «ВЧ-Групп» не согласовали дату, время и место проведения строительно-монтажных работ с Таксимовской дистанцией электроснабжения. Работы на перегоне Икабья-Сенаторский велись в отсутствие сотрудников дистанции.По результатам проверки в адрес руководства «ВЧ-Групп» прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.Кроме того, в отношении машиниста крана Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).Ход расследования уголовного дела находится на контроле транспортной прокуратуры.Фото: pixabay.com