В Улан-Удэ открылся еще один мини-парк во дворе

«Сегодня мы открыли дворовую площадку – большую, красивую и очень удобную, такую по-домашнему хорошую. Здесь мы смогли объединить финансирование двух федеральных программ и получить одну замечательную площадку – здесь есть места для совсем маленьких, для детишек постарше, для занятий спортом и тихие уголки для мам, бабушек и дедушек. Именно таких площадок в городе появилось 13 в этом году, а по программе «Формирование комфортной городской среды» мы благоустроили 53 дворовые площадки. Мы усиленно наращиваем темп и благоустраиваем наш город» - сказал Игорь Шутенков.

«Мне больше всего понравилась горка, там много разных развлечений. Еще видел там барабаны, я успел попробовать поиграть. Все отлично, мне нравится» - рассказывает мальчик Андрей.

«Когда в городе появляются такие площадки, как по мановению волшебной палочки здесь становится радостно и приятно. Я от всей души желаю, чтобы эта площадка всегда была многолюдна, чтобы по вечерам горел свет, детишки играли и занимались спортом, дружили и общались, чтобы бабушки сидели на скамеечках, не около подъезда, а во дворе. И чтобы все здесь наслаждались жизнью, с праздником!» - поздравил жителей мэр Улан-Удэ.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков открыл новую дворовую площадку вблизи домов по улице Шумяцкого, 7, 8. Двор благоустроили сразу по двум федеральным программам - «1000 дворов на Дальнем Востоке» и «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.Раньше в центре этого большого двора стояли 10 гаражей и контейнерная площадка. Теперь в обновленном дворе всегда многолюдно: дети играют на горках, катаются на велосипедах, молодежь занимается спортом на воркаут-площадке.Территория на Шумяцкого ограничена несколькими многоквартирными домами, в которых проживают более 1000 человек. Здесь появилось шесть разных зон – три детские площадки для разных возрастов, воркаут площадка, тренажерная зона и зона тихого отдыха.Площадь двора составляет 3200 кв.м. Строители уложили тротуарные дорожки, устроили освещение, заасфальтировали все проезды. Скоро на территории высадят более 100 саженцев рябины, яблони, сирени, смородины и т.д.В Октябрьском районе до конца сентября по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» будут открыты еще три двора – по улице Ключевской, Жердева и по проспекту Строителей.Ранее подобные площадки уже открылись по ул. Норильской, Профсоюзная, Пушкина, в 113 квартале и на Профсоюзной. Всего же до 1 октября в столице Бурятии появится 13 таких мини-парков.