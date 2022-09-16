Общество 16.09.2022 в 11:52

В Улан-Удэ сборщик цветного металла попался с наркотиками

Росгвардейцы пресекли факт незаконного оборота дикорастущей конопли
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ сборщик цветного металла попался с наркотиками
В Улан-Удэ на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе к наряду вневедомственной охраны обратился прохожий. Он сообщил, что заметил задымление в одном из дворов на ул. Абаканская.

Подъехав к месту задымления, росгвардейцы увидели молодого человека, который возле костра обжигал медную проволоку. Во время установления личности, росгвардейцы заметили неподалеку бутылку с ацетоном и пакет, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

В это время парень попытался убежать, но был задержан в соседнем доме барачного типа. В ходе разбора было установлено, что в полиэтиленовом пакете была травянистая масса, замоченная в ацетоне.

Задержанный 19-летний неработающий молодой человек был доставлен в полицию. Экспертизой установлено, что изъятое является дикорастущей коноплей массой более 200 граммов.  По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия
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