В Улан-Удэ сборщик цветного металла попался с наркотиками

В Улан-Удэ на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе к наряду вневедомственной охраны обратился прохожий. Он сообщил, что заметил задымление в одном из дворов на ул. Абаканская.Подъехав к месту задымления, росгвардейцы увидели молодого человека, который возле костра обжигал медную проволоку. Во время установления личности, росгвардейцы заметили неподалеку бутылку с ацетоном и пакет, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В это время парень попытался убежать, но был задержан в соседнем доме барачного типа. В ходе разбора было установлено, что в полиэтиленовом пакете была травянистая масса, замоченная в ацетоне.Задержанный 19-летний неработающий молодой человек был доставлен в полицию. Экспертизой установлено, что изъятое является дикорастущей коноплей массой более 200 граммов. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия