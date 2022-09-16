Общество 16.09.2022 в 12:34

Михаил Лавровский поставит в Улан-Удэ классическую версию балета «Ромео и Джульетта»

Народный артист СССР приехал в Улан-Удэ вместе с сыном, режиссером Леонидом Лавровским-Гарсиа и его супругой
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Михаил Лавровский поставит в Улан-Удэ классическую версию балета «Ромео и Джульетта»
Народный артист СССР, известный хореограф, балетмейстер-репетитор Большого театра, художественный руководитель Московской государственной академии хореографии Михаил Леонидович Лавровский впервые приехал в Улан-Удэ, сообщили в минкультуры Бурятии.

Вместе с сыном, режиссёром Леонидом Лавровским-Гарсиа и его супругой Екатериной Лавровской он поставит балет «Ромео и Джульетта» на сцене Бурятского театра оперы и балета.

Михаил Лавровский был солистом Большого театра, где в настоящий момент является балетмейстером-репетитором. Он ставит балетные спектакли в разных театрах по всему миру. Его постановка «Ромео и Джульетты» считается классикой, так как сделана по лекалам его знаменитого отца - Леонида Лавровского (старшего), осуществившего первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).

«Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева — один из самых популярных балетов двадцатого столетия. Соединение великой драматургии Уильяма Шекспира с уникальной по своему мелодическому богатству партитурой Сергея Прокофьева никого не оставляет равнодушным.

Михаил Леонидович Лавровский встретится с труппой бурятского театра уже сегодня и посмотрит балет «Лебединое озеро», который посвящен 100-летию со дня рождения «первого принца бурятского балета» Цыден-Еши Бадмаева.

Семья Лавровских пробудет в Бурятии неделю, поэтому артистов бурятского балета ждёт интенсивный репетиционный процесс. Напомним, что подготовка к премьерной постановке началась в июне 2022 года, когда в Бурятию приезжал режиссёр Леонид Лавровский-Гарсиа. В августе с артистами уже работал репетитор из Большого театра Карен Ионесян.

Премьера балета «Ромео и Джульетта» в постановке Лавровских состоится 18 и 19 ноября при поддержке министерства культуры Бурятии. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на сайте театра uuopera.ru и в кассе театра. Действует «Пушкинская карта». Возрастной ценз: 6+.

Михаил Леонидович Лавровский родился в Тбилиси в семье артистов балета. В 1961 окончил Московское хореографическое училище (класс Г. Евдокимова).
В 1961–88 – артист балетной труппы Большого театра. В 1979 окончил балетмейстерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС).
С 1987 — балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра.
В 1983—85 — художественный руководитель Тбилисского государственного академического театра оперы и балета им. З. Палиашвили.
В 2005—08 — художественный руководитель балетной труппы Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
С 2010 — художественный руководитель Московской государственной академии хореографии.

Фото: minkultrb.ru
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балет бурятский оперный Лавровский

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