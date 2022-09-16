Общество 16.09.2022 в 13:00

Зампред Бурятии во время исполнения гимна отругал звукооператора

Петр Мордовской: «Вы что, коленки разогнуть не можете? Играет гимн Республики Бурятия!»
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Текст: Номер один
Зампред Бурятии во время исполнения гимна отругал звукооператора

Сегодня в правительстве Бурятии прошло заседание в честь празднования Дня лесного хозяйства. Мероприятие традиционно начали с исполнения гимнов страны и республики. Во время исполнения гимна Бурятии заместитель председателя правительства Петр Мордовской сначала призвал всех присутствующих спеть гимн вместе. Но затем прервал пение, когда заметил, что один из операторов, который отвечает за съемку и запись звука в зале, не только не поет, но еще и не встал во время его исполнения. Это очень возмутило Петра Мордовского.

«Так, молодой человек! Вы что, коленки разогнуть не можете ? Играет гимн Республики Бурятия! Не хочется в праздник говорить о плохом, но это прописные истины для всех! Кто бы вы не были - оператор или хоть кто! Вы родились в этой республике и в этой стране»

 - выругался он на фоне гимна.

К слову, оператор в это время выполнял свою работу. В статье 3 закона «О государственном гимне Республики Бурятия» говорится, что при его публичном исполнении «присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов». А можно ли перекрикивать гимн на отстраненные темы во время его исполнения – вопрос открытый.

Фото: "Номер один"

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