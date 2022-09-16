Общество 16.09.2022 в 13:44

В Бурятии пресечено почти 100 наркопреступлений с использованием IT

Это 12,4% от общего числа всех зарегистрированных преступлений в этой сфере

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Текст: Номер один
В Бурятии пресечено почти 100 наркопреступлений с использованием IT
В Бурятии за восемь месяцев нынешнего года правоохранительные органы пресекли  97 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий в сфере незаконного оборота наркотиков. Это 12,4% от общего числа всех зарегистрированных преступлений в этой сфере, сообщили в республиканском МВД.

Наибольшую часть - 91,9% - составили преступления, связанные со сбытом. Сотрудниками управления наркоконтроля  задокументирована незаконная деятельность восьми организованных преступных групп, задержано 20 участников, совершивших 60 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с использованием IT - технологий бесконтактным способом на территории Бурятии.

Отметим, что благодаря эффективной работе правоохранителей республики, многие злоумышленники уже понесли заслуженное наказание.

Так, в июле  вступил в законную силу приговор в отношении 32-летней жительницы  Улан-Удэ, обвиняемой по 18 эпизодам преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Lеятельность организованной группы была пресечена в мае 2020 года Управлением наркоконтроля республиканского МВД  совместно Пограничным управлением ФСБ России по Бурятии. Уголовное дело в 2021 году расследовано и направлено в суд отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия СУ УМВД России по Улан-Удэ.

В декабре 2019 года женщина была вовлечена в противоправную деятельность своим сожителем, являющимся организатором преступной группы. В последующем ими было вовлечено еще двое  жителей  Улан-Удэ. В ходе следствия было установлено, что ОПГ занималась бесконтактными сбытами наркопотребителям в  Улан-Удэ наркотических средств через тайники – «закладки». В одном из популярных мессенджеров в сети Интернет организатор группы создал интернет-магазин по продаже наркотических средств с возможностью безналичной оплаты криптовалютой.

Группа характеризовалась своей сплоченностью и организованностью, действовала с целью извлечения финансовой выгоды от незаконных сбытов наркотических средств. Из незаконного оборота ОПГ было изъято более 1 кг наркотических средств синтетического происхождения.

Злоумышленнице  назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ранее были осуждены другие соучастники преступной группы: организатору назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, исполнителю - 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность наркотики IT-технологии

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