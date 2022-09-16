Общество 16.09.2022 в 14:30
В Улан-Удэ ищут 49-летнюю горожанку
Наталья Шойнжурова ушла из дома ранним утром 20 августа и до настоящего времени не вернулась
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 49-летнюю горожанку Наталью Шойнжурову, которая ушла из дома ранним утром 20 августа и до настоящего времени не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: азиатской внешности, на вид 45 – 50 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темные, крашенные, до плеч, глаза карие.
Особые приметы: на кисти правой руки отсутствуют 2, 3, 4, 5 пальцы.
Была одета: розовая бейсболка, белая жилетка, черные трико, кроссовки темного цвета.
Ранее уходила.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (914) 056-68-98, 8 (908) 595-85-92 или 102 (112)
Фото: МВД по Бурятии
Приметы: азиатской внешности, на вид 45 – 50 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темные, крашенные, до плеч, глаза карие.
Особые приметы: на кисти правой руки отсутствуют 2, 3, 4, 5 пальцы.
Была одета: розовая бейсболка, белая жилетка, черные трико, кроссовки темного цвета.
Ранее уходила.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (914) 056-68-98, 8 (908) 595-85-92 или 102 (112)
Фото: МВД по Бурятии