В Улан-Удэ ищут 49-летнюю горожанку

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 49-летнюю горожанку Наталью Шойнжурову, которая ушла из дома ранним утром 20 августа и до настоящего времени не вернулась, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: азиатской внешности, на вид 45 – 50 лет, худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, волосы темные, крашенные, до плеч, глаза карие.Особые приметы: на кисти правой руки отсутствуют 2, 3, 4, 5 пальцы.Была одета: розовая бейсболка, белая жилетка, черные трико, кроссовки темного цвета.Ранее уходила.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просьба сообщить в полициюФото: МВД по Бурятии