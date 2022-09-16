Общество 16.09.2022 в 14:40

В Хурале Бурятии рассмотрели новые льготы для участников спецоперации

Речь идет о бесплатной юридической помощи и первоочередном зачислении детей в детсады и школы
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Текст: Станислав Сергеев
В Хурале Бурятии рассмотрели новые льготы для участников спецоперации
На заседании бюджетного комитета Хурала Бурятии депутаты рассмотрели сразу два законопроекта, касающихся участников специальной военной операции. О первом депутатам рассказала начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Галина Косова. По ее словам, проектом предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи.

- В июле текущего года под председательством главы Республики Бурятия при участии Общественной палаты состоялось совещание по вопросу обращения участников специальной военной операции за оказанием квалифицированной правовой помощи. Управлению было поручено разработать законопроект с целью обеспечения социальных гарантий и дополнительных гарантий военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии, принимавшим участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также членам их семей, - рассказала Галина Косова.

Второй законопроект предлагает в первоочередном порядке зачислять в детсады и школы детей тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы на срок от 3 месяцев и более и участвует в специальной военной операции. Данная льгота распространяется и на участников батальона «Байкал».

- Данная мера поддержки уже действует с 23 августа указом главы. Мы приводим в соответствие наше законодательство, - сказала Эльвира Эрдынеева, замминистра социальной защиты.

Между тем, депутат Иринчей Матханов обратил внимание на то, что этот законопроект не предполагает дополнительных затрат из бюджета. Он поддержал введение этой нормы, но обратил внимание, что она должна действовать, не ограничивая других льготников.

- Я, конечно, призываю поддержать, чтобы дети попали в садики, но перед министерством поставить вопрос, что надо выделять на это дополнительные деньги, - сказал Иринчей Матханов.

Фото: «Номер один»
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