В Бурятии умственно отсталый уголовник обвинил УФСИН в унижении достоинства

Осужденный одной из колоний Бурятии, прибывший в нашу республику из Алтайского края, обратился в суд с иском к начальнику исправительной колонии, а также к ФСИН России. Он просил взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 350 000 руб.

Мужчина, прибывший в Бурятию из исправительного учреждения Алтайского края, осужден к 9 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина осужден по статьям 162 ч. 4 п. «в» (разбой), 111 ч. 4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 69 ч. 3 УК РФ.

Свой иск мужчина мотивирует тем, что с переломами обеих ног, пяточных костей и клиновидной кости он был вынужден ползать по больнице на коленях с 3 этажа на 1 этаж, чтобы сходить на прогулку, а также вынужден ползать на коленях в туалет и душевую.

- Истцу приходится переступать свои честь и достоинство и быть униженным. В терапевтическом и хирургическом отделениях ширина санузла не соответствует стандартным нормам, инвалидная коляска не помещается в дверные проемы, поэтому истцу, для того, чтобы умыться и справить нужду, приходится ползать в туалете на коленях. В республиканской больнице ФКУ ИК-2 во всех отделениях отсутствуют поручни для инвалидов с ограниченными возможностями, душевая кабинка также не соответствует стандарту, так как там нет поручней и приходится опираться руками об пол или дверной проем. Кроме этого в больнице ИК-2 отсутствуют палаты для помещения инвалидов с ограниченными возможностями, в палате нет раковины для умывания, - описывает истец свои мучения.

Мужчина передвигался на коленях по учреждению около двух месяцев, в результате у него возникли боли в коленях и спине.

Прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях подтвердил наличие нарушений в колонии и больнице.

- Истец полагает, что он содержится в нечеловеческих условиях, подвергается пыткам, унижению человеческого достоинства, в связи с чем просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 350 000 руб, - отмечается в материалах дела.

Представитель ответчика – исправительной колонии пояснила, что осужденному были предложены костыли, однако от них осужденный категорически отказался. При проведении рентгенографии поясничного отдела и коленных суставов было выдано заключение о том, что костно-деструктивных изменений нет.

Также представители колонии в суде отметили, что осужденный инвалидом не является, по результатам медико-социальной экспертизы установлены лишь незначительные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, поэтому инвалидность не положена.

- В местах лишения свободы совершал многочисленные акты членовредительства, наблюдался у врача-психиатра, зафиксировано демонстративно-шантажное поведение, отказ от лечения и приема пищи. По прибытию в колонию в Бурятии был госпитализирован в хирургическое отделение больницы – еще находясь в СИЗО Алтайского края колонии мужчина умышленно спрыгнул с третьего этажа. Осужденного осмотрел врач-психиатр, ему поставили умственную отсталость легкой степени. Осужденный получал симптоматическое лечение. Для передвижения ему были предложены костыли, от которых осужденный отказался, о чем был составлен акт. Инвалидная коляска осужденному без группы инвалидности не положена, - рассказали судье сотрудники колонии.

Позднее инвалидную коляску осужденному привез его брат.

После выписки из больницы осужденного поставили на профилактический учет как склонного к совершению суицида и членовредительству.

Согласно пояснениям представителя колонии, осужденный передвигается на коленях демонстративно, выказывая отрицательное отношение к администрации исправительного учреждения. От рекомендованных костылей отказался, от помощи санитаров также отказывается. Ему рекомендовано разрабатывать ноги и постепенно наступать на ноги. Ползает он по своему желанию. Мужчина должен отбывать наказание в строгих условиях отбывания наказания, однако в силу заболевания отбывает наказание в нормальных условиях.

Суд принял решение исковые требования осужденного о взыскании компенсации морального вреда оставить без удовлетворения.





Фото: "Номер один"