Правительство Бурятии судится с Росимуществом из-за Гостиных рядов

Администрация главы республики Бурятия и правительства обратилась в суд с иском, требуя обязать собственников - межрайонное территориальное управление Росимущества в Бурятии и Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры отремонтировать Гостиные ряды.

«Разработать научно – проектную документацию в течение года с момента вступления решения суда в законную силу; выполнить ремонтно – реставрационные работы согласно научно – проектной документации в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу», - уточняется в иске.

Гостиные ряды являются объектом культурного наследия федерального значения.

«Ответчиками не исполняется охранное обязательство, не обеспечена разработка научно-проектной документации, не предприняты меры по сохранению объекта культурного наследия и не проведены ремонтно – реставрационные работы. Непринятие ответчиками мер по сохранению объекта культурного наследия создает угрозу ухудшения состояния памятника истории и культуры, утраты памятника, в связи с чем нарушаются права и интересы государства. Неисполнение охранного обязательства в установленный срок неизбежно повлечет за собой в дальнейшем разрушение и утрату объекта культурного наследия» - отмечается в иске.

Согласно акту технического состояния Гостиных рядов, общее состояние здания оценено как неудовлетворительное.

- Гостиные ряды находятся в федеральной собственности, соответственно собственник должен проводить ремонтно-реставрационные работы, чего не было сделано. Ранее выносились судебные решения, по которым Роимущества обязали произвести работы. Судебное решение в установленный срок исполнить не удалось, на сегодня ведется исполнительное производство. В то же время, когда будет произведён ремонт, пока неясно, так как сначала необходимо произвести доработку и корректировку проектной документации, ПСД есть только на ремонт фасада, в то время как ремонт требуется и крове, и внутренним помещениям, и колоннам. Территориальное управление Росимущества подавало заявку в центральный аппарат с просьбой о выделении средств на корректировку ПСД и на работы, - пояснила «Номер один» председатель комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы РБ Дугарма Цыренова.

Суд счел заявленные истцом требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

«Обязать МТУ Росимущества, Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ряды гостиные», - постановил суд.





Фото: "Номер один"