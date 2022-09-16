Проект «Лица затопленных деревень» рассказал о потомках тункинских бурят

После затопления жители Хадахана переехали на новое место – в урочище Шулуты, расположенное на высоком левом берегу Ангары. Здесь они образовали новый Хадахан. Один из переселенцев – Леонид Терентьевич Маланов. На тот момент ему было 12 лет. Он вспоминает, что до затопления в Хадахане насчитывалось примерно 90 дворов.







Про грядущее затопление в Хадахане стало известно за несколько лет, вспоминает старожил. Приезжали какие-то люди, производили замеры, высоко на склонах выставляли колышки. Говорили: до этих отметок вода дойдет. Но никто им не верил, конечно. Рассказывают, что местные шаманы предсказали не воду, а – наоборот – сушь. Вода, тем не менее, пришла, но в Хадахане посчитали, что шаманы были правы. Они увидели то, что случится уже после затопления. Из-за водохранилища изменился климат, дожди перестали идти и, действительно, район нового Хадахана отличается особо сухой погодой.





Историко-просветительский проект «Лица затопленных деревень» реализуется в Иркутской области. Он посвящен жителям сёл, посёлков, улусов, затопленных водохранилищем при строительстве Братской ГЭС в начале 60-х годов прошлого века. Тогда уровень Ангары поднялся на десятки метров, возле самой плотины – примерно на сто. Лишь по официальным данным под затопление попали более 16 тысяч дворов. А сколько осталось под водой на самом деле – никто и не считал.Один из населенных пунктов, исчезнувших в водах рукотворного моря, – село Хадахан. Оно находилось на острове Хангинский (на картах обычно обозначается как Осинский, другое название – Хадаханский). Остров располагался напротив впадения реки Оса в Ангару, имел в длину 22 километра, максимальную ширину – 4,5 километров.Сохранились сведения, что в середине XVII века остров был заселен представителями бурятских родов, вытесненных сначала из долины Селенги, а потом – из Тункинской долины.К началу ХХ века на острове находилось несколько бурятских улусов (Сохо, Дээдэ-Хангин, Уляаhата, Бэтьхэ-айл, Улан-Нуга) и русская деревня Островская. В годы гражданской войны и коллективизации большинство улусов объединили, из шести осталось лишь два – Сохо и Хадахан. Также сохранилась Островская.Большинство домов в селе были совсем небольшими, рассказывает Леонид Маланов. Их строили по старым традициям.«В Тунке до сих пор такие дома есть», - говорит он. Сам жилой дом имел очень небольшие размеры (примерно 3 на 4 метра, утверждает старожил), к нему пристраивали сени, к сеням – чулан. Получалась длинная узкая постройка, похожая на барак. Окошки были маленькими, обращены в сторону двора – чтобы за скотом следить и воришек сразу видеть. В Хадахане был магазин, хороший клуб, школа. В середине 50-х годов в соседних селах начинали повсеместно возводить каменные строения, но в Хадахане всё оставалось деревянным. «Начальство уже знало, что нас перевезут», - уверен Леонид Терентьевич.- Клуб и школу строили два брата-плотника, - вспоминает он. – Мастера на все руки. Один даже мельницу умудрился соорудить. Но что-то неправильно рассчитал, и весной мельницу смыло. Говорят, он лег на землю и плакал - столько труда даром было потрачено. А потом их призвали на войну, и они уже не вернулись.Практически все население было занято в сельском хозяйстве. Совсем еще юный Леня Маланов, в возрасте 7-8 лет уже вовсю косил сено. «А чего оставалось? – говорит он. - Не пойдёшь на сенокос – сидишь дома один, пацаны все в поле работают».Переселяться, в итоге, все-таки пришлось. Новый поселок отстраивали на месте заброшенной деревни, которую, судя по всему, в 30-х годах раскулачили.- Мы – молодежь – радовались тому, что будем жить на новом месте, - вспоминает Леонид Маланов. – Нам обещали, что постоянно будет свет. На старом месте у нас дизель стоял, электричество давали нечасто. При этом приезжаем мы, например, в Бахтай, а там свет был постоянно. Можно в любое время включить плитку или чайник. Не надо самовар, как у нас в Хадахане, разводить. Мы бахтайцам завидовали и, конечно, нам так же жить хотелось.Но далеко не все в Хадахане восприняли переселение позитивно. Пожилые люди плакали. Когда вода уже поднялась, некоторые садились на лодку, приплывали на место бывшего села и пытались разглядеть под водой свой бывший двор. Маланов хороший помнит одного старика, бывшего водителя или механизатора. В его ограде оставались кабины старых машин, и их ещё долго было видно под водой. Старик часто заводил лодку на это место, смотрел на свои кабины, пока они окончательно не скрылись в толще воды.Большинство жителей старого Хадахана переселились в новый Хадахан. А от огромного острова осталось лишь несколько небольших островков. Говорят, что сюда нередко наведываются кладоискатели – надеются найти сокровища, оставленные жителями затопленных деревень.Проект «Лица затопленных деревень» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.Фото Ольги Хиндановой