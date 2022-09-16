В Бурятии летний пикник на реке завершился убийством

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 28-летнего сельчанина, обвиняемого в убийстве знакомого сестры после совместного употребления спиртного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 10 июня нынешнего обвиняемый с женой, а также с сестрой и ее приятелем распивали спиртные напитки на берегу реки Баргузин на окраине села Сахули. Однако через некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку.В ходе драки обвиняемый подхватил с земли жердь от изгороди и с силой нанес ею множество ударов по голове, груди и животу недавнему собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник закопал тело покойного, но спустя три дня, опасаясь, что его найдут, выкопал, отвез со знакомым на мотоцикле в лес и захоронил в другом месте.Позже в ходе следственно-оперативных мероприятий мужчину изобличили и задержали.В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru