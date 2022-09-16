Общество 16.09.2022 в 17:52

В Бурятии летний пикник на реке завершился убийством

Сельчанин убивал знакомого сестры жердью от изгороди, нанося  удары по голове, груди и животу недавнему собутыльнику
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В Бурятии летний пикник на реке завершился убийством
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 28-летнего сельчанина, обвиняемого в убийстве знакомого сестры после совместного употребления спиртного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием установлено, что 10 июня нынешнего обвиняемый с женой, а также с сестрой и ее приятелем распивали спиртные напитки на берегу реки Баргузин на окраине села Сахули. Однако через некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку.

В ходе драки обвиняемый подхватил с земли жердь от изгороди и с силой нанес ею множество ударов по голове, груди и животу недавнему собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник закопал тело покойного, но спустя три дня, опасаясь, что его найдут, выкопал, отвез со знакомым на мотоцикле в лес и захоронил в другом месте.

Позже в ходе следственно-оперативных мероприятий мужчину изобличили и задержали.

В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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