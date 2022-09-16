Общество 16.09.2022 в 17:52
В Бурятии летний пикник на реке завершился убийством
Сельчанин убивал знакомого сестры жердью от изгороди, нанося удары по голове, груди и животу недавнему собутыльнику
Текст: Номер один
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 28-летнего сельчанина, обвиняемого в убийстве знакомого сестры после совместного употребления спиртного, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием установлено, что 10 июня нынешнего обвиняемый с женой, а также с сестрой и ее приятелем распивали спиртные напитки на берегу реки Баргузин на окраине села Сахули. Однако через некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку.
В ходе драки обвиняемый подхватил с земли жердь от изгороди и с силой нанес ею множество ударов по голове, груди и животу недавнему собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник закопал тело покойного, но спустя три дня, опасаясь, что его найдут, выкопал, отвез со знакомым на мотоцикле в лес и захоронил в другом месте.
Позже в ходе следственно-оперативных мероприятий мужчину изобличили и задержали.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: buryatia.sledcom.ru
Следствием установлено, что 10 июня нынешнего обвиняемый с женой, а также с сестрой и ее приятелем распивали спиртные напитки на берегу реки Баргузин на окраине села Сахули. Однако через некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку.
В ходе драки обвиняемый подхватил с земли жердь от изгороди и с силой нанес ею множество ударов по голове, груди и животу недавнему собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник закопал тело покойного, но спустя три дня, опасаясь, что его найдут, выкопал, отвез со знакомым на мотоцикле в лес и захоронил в другом месте.
Позже в ходе следственно-оперативных мероприятий мужчину изобличили и задержали.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: buryatia.sledcom.ru
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