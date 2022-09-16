Общество 16.09.2022 в 20:50

В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту

В регионе комплектуют подразделения войск на территории Улан-Удэнского гарнизона и именного подразделения «Байкал»
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту
В Бурятии продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту для комплектования подразделений войск на территории Улан-Удэнского гарнизона и именного подразделения Республики Бурятия «Байкал». 

Комментарий начальника отдела Военного комиссариата РБ, подполковника Николая Капиноса:

«На сегодняшний день комплектование подразделений частей Улан-Удэнского гарнизона практически завершается. Но потребность военнослужащих по контракту не закрыта. 

Поступив на военную службу по контракту, гражданин получает:

- денежное довольствие, которое состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных выплат процентных надбавок;

- надбавки, связанные с выполнением каких-либо задач. Например, в ходе СВО предусмотрены доп. выплаты до 240 тыс. рублей в месяц;

- для поступающих в именное подразделение «Байкал» предусмотрена единовременная дополнительная выплата в размере 200 тыс. рублей. 

С учетом стимулирующих надбавок среднее денежное довольствование военнослужащих составляет от 145 до 185 тыс. рублей, это с учетом участия в специальной военной операции. Кроме того, с учетом доп выплат данные суммы могут достигать и более 300 тыс. рублей. 

Кроме того, все военнослужащие по контракту в соответствии с законодательством РФ обеспечивается всеми положенными социальными льготами и выплатами. 

Помимо этого, главой РБ предусмотрены социальные гарантии для поступающих на военную службу по контракту:

- сохранение рабочих мест с выплатой среднего заработка на период заключенного контракта, 
- устройство детей в дошкольные учреждения, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии».

Желающие поступить на военную службу по контракту могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела.  

Для прохождения службы по контракту предъявляются требования: 

- состояние здоровья; 
- образование не ниже среднего; 
- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах; 
- отсутствие судимости.


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