Общество 16.09.2022 в 20:50
В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту
В регионе комплектуют подразделения войск на территории Улан-Удэнского гарнизона и именного подразделения «Байкал»
Текст: Нина Павлова
В Бурятии продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту для комплектования подразделений войск на территории Улан-Удэнского гарнизона и именного подразделения Республики Бурятия «Байкал».
Комментарий начальника отдела Военного комиссариата РБ, подполковника Николая Капиноса:
«На сегодняшний день комплектование подразделений частей Улан-Удэнского гарнизона практически завершается. Но потребность военнослужащих по контракту не закрыта.
Поступив на военную службу по контракту, гражданин получает:
- денежное довольствие, которое состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных выплат процентных надбавок;
- надбавки, связанные с выполнением каких-либо задач. Например, в ходе СВО предусмотрены доп. выплаты до 240 тыс. рублей в месяц;
- для поступающих в именное подразделение «Байкал» предусмотрена единовременная дополнительная выплата в размере 200 тыс. рублей.
С учетом стимулирующих надбавок среднее денежное довольствование военнослужащих составляет от 145 до 185 тыс. рублей, это с учетом участия в специальной военной операции. Кроме того, с учетом доп выплат данные суммы могут достигать и более 300 тыс. рублей.
Кроме того, все военнослужащие по контракту в соответствии с законодательством РФ обеспечивается всеми положенными социальными льготами и выплатами.
Помимо этого, главой РБ предусмотрены социальные гарантии для поступающих на военную службу по контракту:
- сохранение рабочих мест с выплатой среднего заработка на период заключенного контракта,
- устройство детей в дошкольные учреждения, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии».
Желающие поступить на военную службу по контракту могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела.
Для прохождения службы по контракту предъявляются требования:
- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.
Комментарий начальника отдела Военного комиссариата РБ, подполковника Николая Капиноса:
«На сегодняшний день комплектование подразделений частей Улан-Удэнского гарнизона практически завершается. Но потребность военнослужащих по контракту не закрыта.
Поступив на военную службу по контракту, гражданин получает:
- денежное довольствие, которое состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных выплат процентных надбавок;
- надбавки, связанные с выполнением каких-либо задач. Например, в ходе СВО предусмотрены доп. выплаты до 240 тыс. рублей в месяц;
- для поступающих в именное подразделение «Байкал» предусмотрена единовременная дополнительная выплата в размере 200 тыс. рублей.
С учетом стимулирующих надбавок среднее денежное довольствование военнослужащих составляет от 145 до 185 тыс. рублей, это с учетом участия в специальной военной операции. Кроме того, с учетом доп выплат данные суммы могут достигать и более 300 тыс. рублей.
Кроме того, все военнослужащие по контракту в соответствии с законодательством РФ обеспечивается всеми положенными социальными льготами и выплатами.
Помимо этого, главой РБ предусмотрены социальные гарантии для поступающих на военную службу по контракту:
- сохранение рабочих мест с выплатой среднего заработка на период заключенного контракта,
- устройство детей в дошкольные учреждения, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии».
Желающие поступить на военную службу по контракту могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела.
Для прохождения службы по контракту предъявляются требования:
- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.
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