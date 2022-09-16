В Бурятии продолжается набор граждан на военную службу по контракту

В Бурятии продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту для комплектования подразделений войск на территории Улан-Удэнского гарнизона и именного подразделения Республики Бурятия «Байкал».Комментарий начальника отдела Военного комиссариата РБ, подполковника Николая Капиноса:«На сегодняшний день комплектование подразделений частей Улан-Удэнского гарнизона практически завершается. Но потребность военнослужащих по контракту не закрыта.Поступив на военную службу по контракту, гражданин получает:- денежное довольствие, которое состоит из должностного оклада, оклада по воинскому званию, дополнительных выплат процентных надбавок;- надбавки, связанные с выполнением каких-либо задач. Например, в ходе СВО предусмотрены доп. выплаты до 240 тыс. рублей в месяц;- для поступающих в именное подразделение «Байкал» предусмотрена единовременная дополнительная выплата в размере 200 тыс. рублей.С учетом стимулирующих надбавок среднее денежное довольствование военнослужащих составляет от 145 до 185 тыс. рублей, это с учетом участия в специальной военной операции. Кроме того, с учетом доп выплат данные суммы могут достигать и более 300 тыс. рублей.Кроме того, все военнослужащие по контракту в соответствии с законодательством РФ обеспечивается всеми положенными социальными льготами и выплатами.Помимо этого, главой РБ предусмотрены социальные гарантии для поступающих на военную службу по контракту:- сохранение рабочих мест с выплатой среднего заработка на период заключенного контракта,- устройство детей в дошкольные учреждения, а также при поступлении в ВУЗы Бурятии».Желающие поступить на военную службу по контракту могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства. Поступившие на службу проходят обязательную подготовку для укрепления навыков и знаний военного дела.Для прохождения службы по контракту предъявляются требования:- состояние здоровья;- образование не ниже среднего;- предпочтение отдается военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;- отсутствие судимости.