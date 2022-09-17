В Тункинском нацпарке появится смотровая площадка

В Тункинском национальном парке на пешем маршруте планируется создание смотровой площадки с видом на р. Ехэ Угун, позволяющей самостоятельно ознакомиться с миром дикой заповедной природы.

Смотровая площадка будет включать в себя смотровую площадку площадь 240 кв.м., беседку на берегу реки Ехэ-Угун, две смотровые площадки с видом на озеро, информационную площадку в виде трех хурдэ, где будет информация об объектах показа, куда сходить, что посмотреть, деревянный настил протяженностью 500 м, который будет соединять визитный центр «Хэшэгтэ» и смотровую площадку и шесть коновязей

Сейчас работы уже начались, проложено 154 м лаг под деревянный настил.

Пеший маршрут проходит рядом с культовым местом «Бурхан Баабай» и неподалеку от села Нилова Пустынь.





Фото: tunkapark.ru