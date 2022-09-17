Общество 17.09.2022 в 12:25

В Тункинском нацпарке появится смотровая площадка

На пешем маршруте началось благоустройство площадки с видом на реку Ехэ Угун

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Текст: "Номер один"
В Тункинском нацпарке появится смотровая площадка

В Тункинском национальном парке на пешем маршруте планируется создание смотровой площадки с видом на р. Ехэ Угун, позволяющей самостоятельно ознакомиться с миром дикой заповедной природы.

Смотровая площадка будет включать в себя смотровую площадку площадь 240 кв.м., беседку на берегу реки Ехэ-Угун, две смотровые площадки с видом на озеро, информационную площадку в виде трех хурдэ, где будет информация об объектах показа, куда сходить, что посмотреть, деревянный настил протяженностью 500 м, который будет соединять визитный центр «Хэшэгтэ» и смотровую площадку и шесть коновязей

Сейчас работы уже начались, проложено 154 м лаг под деревянный настил.

Пеший маршрут проходит рядом с культовым местом «Бурхан Баабай» и неподалеку от села Нилова Пустынь.


Фото: tunkapark.ru

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