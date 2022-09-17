Фермер в Бурятии нанес ущерб природе на 367 миллионов

В Селенгинском районе на земельном участке сельскохозяйственного назначения в местности «Малая Манжа», используемом для выращивания сельхозпродукции, прокуратура обнаружила значительное превышение содержания нитратов в почве.

- Выявленное превышение явилось следствием внесения минеральных удобрений в повышенных дозах. Согласно результатам исследований, ущерб почвам составил свыше 367 млн. рублей, - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По фактам выявленных нарушений, прокуратура внесла представление в Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия с требованием принятие мер к устранению нарушений и возмещению причиненного ущерба.

Кроме этого, по материалам прокуратуры, отдел МВД России по Селенгинскому району возбудил и расследует уголовное дело по части 1 статьи 254 Уголовного кодекса Российской Федерации – порча земли.

Устранение нарушений, в том числе причин и условий, им способствовавших, взыскание ущерба находится под контролем природоохранной прокуратуры.





Фото: "Номер один"