Общество 17.09.2022 в 13:22

В Иркутске женщина взыскала с администрации города миллион за травмирование в парке

На дочь иркутянки упала металлическая конструкция

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Текст: "Номер один"
В Иркутске женщина взыскала с администрации города миллион за травмирование в парке

В Иркутской области удовлетворен иск прокуратуры о выплате млииона рублей законному представителю ребенка, который получил травмы в городском парке

24 августа 2021 года на территории парка в Иркутске на девочку упала металлическая конструкция. В результате полученных травм ребенок длительное время проходил лечение в медицинских учреждениях.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию Иркутска обязанности компенсировать моральный вред, причиненный девочке.

Ленинский районный суд Иркутска требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсацию в размере 1 млн рублей. Ответчик, не согласившись с принятым решением, обжаловал судебный акт.

Иркутский областной суд позицию прокурора поддержал, оставив решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.


Фото: "Номер один"

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суд травма компенсация Иркутск

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