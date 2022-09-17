В Иркутске женщина взыскала с администрации города миллион за травмирование в парке

В Иркутской области удовлетворен иск прокуратуры о выплате млииона рублей законному представителю ребенка, который получил травмы в городском парке

24 августа 2021 года на территории парка в Иркутске на девочку упала металлическая конструкция. В результате полученных травм ребенок длительное время проходил лечение в медицинских учреждениях.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию Иркутска обязанности компенсировать моральный вред, причиненный девочке.

Ленинский районный суд Иркутска требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсацию в размере 1 млн рублей. Ответчик, не согласившись с принятым решением, обжаловал судебный акт.

Иркутский областной суд позицию прокурора поддержал, оставив решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.



Фото: "Номер один"