Юный футболист из Улан-Удэ встретился с отцом-военным в Анапе

На соревнованиях в Анапе маленький футболист из Улан-Удэ встретился после долгой разлуки с отцом, который более полугода участвует в специальной военной операции. Видео встречи папы и сына появилось в телеграм-канале «Полпредство Бурятии в Москве».

«И вот сегодня папа и сын встретились. Мы не имеем отношения к этой встрече, но не можем не поделиться с вами этим трогательным моментом», - прокомментировали встречу отца и сына в полпредстве Бурятии в Москве, пожелав подписчикам любить и беречь близких.





Фото: "Номер один"