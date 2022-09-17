Общество 17.09.2022 в 14:03

Юный футболист из Улан-Удэ встретился с отцом-военным в Анапе

Футбольный клуб «Спарта» сейчас находится на соревнованиях на юге России

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Текст: "Номер один"
Юный футболист из Улан-Удэ встретился с отцом-военным в Анапе

На соревнованиях в Анапе маленький футболист из Улан-Удэ встретился после долгой разлуки с отцом, который более полугода участвует в специальной военной операции. Видео встречи папы и сына появилось в телеграм-канале «Полпредство Бурятии в Москве».

«И вот сегодня папа и сын встретились. Мы не имеем отношения к этой встрече, но не можем не поделиться с вами этим трогательным моментом», - прокомментировали встречу отца и сына в полпредстве Бурятии в Москве, пожелав подписчикам любить и беречь близких.


Фото: "Номер один"

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