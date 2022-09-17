Минтруд предложил размер пособия по безработице на 2023 год

Максимальное пособие безработный может получить в первые три месяца после регистрации в качестве безработного в размере 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальное пособие планируется выплачивать, как и в прошлом году, в течение трех месяцев с момента постановки на учет в качестве безработного.

Право на максимальное пособие имеют граждане, которые в течение года до постановки на учет отработали более 26 недель – то есть, более полугода. Минимальное пособие получают те, кто прежде не работал по найму, делал перерыв в трудовой деятельности более года или работал менее 26 недель в течение года до постановки на учет или был уволен за виновные действия.

В Минтруде напомнили, что пособие по безработице – это одна из мер поддержки граждан в случае потери работы. Наряду с выплатой пособия, действуют федеральные и региональные меры по содействию занятости граждан и поддержке доходов в трудной ситуации. Безработные могут воспользоваться программами дополнительного обучения, организации временной занятости, а если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, заключить социальный контракт и оформить выплаты на детей, пишет «Российская газета».





Фото: "Номер один"