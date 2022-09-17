Общество 17.09.2022 в 21:17

В Улан-Удэ пристраивают кота умершей бабушки

Наследники забрали квартиру и избавились от пушистого члена семьи
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ пристраивают кота умершей бабушки

В Улан-Удэ волонтеры благотворительного фонда «Собака счастья» рассказали печальную историю выброшенного кота. Питомец оказался никому не нужен после смерти своей любимой хозяйки.

«Умерла хозяйка и её дети выбросили старенького кота на улицу. Вот так вот просто в одном предложении уместились вся трагедия и цинизм этой истории. Квартира старенькой женщины им оказалась нужна - они тут же сдали ее в аренду. Нет, ну если бы кот умел жонглировать, они бы сдали его в цирк, наверное, для получения прибыли! От квартиры же не отказались, от мебели, а тут кот... Какой толк с него, правда? Вот так хвостик, который прожил с бабулей 10 лет оказался на улице, как старый комод. Никому не нужный, отслуживший свой век старенький комод. Почему дети на секунду даже не задумались, что их мама любила этого котика, заботилась о нем, а они так жестоко с ним поступили?»

 - задаются вопросом в фонде.


  Как выяснилось, сердобольный сосед подобрал несчастного кота, забрал к себе в дом, но его такса оказалась ярой ненавистницей кошачьих и устроила охоту на бедолагу. Единственный выход у мужчины с добрым сердцем был увезти кота на свою дачу. Но скоро закончится дачный сезон и опять котейка останется на улице.

«Котик нежный ласковый, с лотком на отлично и ему очень нужен свой дом, где его не предадут снова. И очень, прямо срочно, нужна передержка! С окончанием дачного сезона ему некуда идти!»

- пишут волонтеры.
Для того, чтобы приютить одинокого котика, можно обратиться по номеру волонтера Стеллы 89676200998

Узнать больше информации можно в группе «Собака счастья».

Фото: фонд "Собака счастья"

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