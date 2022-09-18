С 1 октября жители Бурятии смогут защитить свои карты от мошенников

«Это на 25% ниже аналогичного периода прошлого года, когда зарегистрировано 1084 преступления» - сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил, что с 1 октября граждане смогут устанавливать ограничения или блокировать банковские онлайн-операции. Это делается для того, чтобы мошенники не смогли украсть деньги или взять кредит, даже если обманом получили доступ к онлайн-банкингу клиента.Клиенты банков смогут ограничивать или устанавливать запреты на переводы, онлайн-кредитование либо на все онлайн-операции.Для запуска нового механизма необходимо обратиться с заявлением в банк. Отменить ограничения и запреты на переводы и онлайн-покупки можно будет в любой момент.В МВД по Бурятии поддержали меры по профилактике кибер-преступлений, поскольку, как отметили в ведомстве "часть списаний с карт и покупки с их помощью товаров и услуг осуществлялась без ведома клиентов".По данным МВД по РБ, по итогам семи месяцев 2022 года в Бурятии в органах внутренних дел республики зафиксировано 813 хищений денежных средств с банковских счетов граждан (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).Тем не менее, проблема онлайн-преступлений остаётся по-прежнему весьма острой для жителей Бурятии.