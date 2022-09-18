Общество 18.09.2022 в 10:20

С 1 октября жители Бурятии смогут защитить свои карты от мошенников

Отменить или ограничить несанкционированные списания можно будет заблаговременно
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Текст: Дмитрий Родионов
С 1 октября жители Бурятии смогут защитить свои карты от мошенников
Глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров сообщил, что с 1 октября граждане смогут устанавливать ограничения или блокировать банковские онлайн-операции. Это делается для того, чтобы мошенники не смогли украсть деньги или взять кредит, даже если обманом получили доступ к онлайн-банкингу клиента.

Клиенты банков смогут ограничивать или устанавливать запреты на переводы, онлайн-кредитование либо на все онлайн-операции.

Для запуска  нового механизма необходимо обратиться с заявлением в банк.  Отменить ограничения и запреты на переводы  и онлайн-покупки можно будет в любой момент.

В МВД по Бурятии поддержали меры по профилактике кибер-преступлений, поскольку, как отметили в ведомстве  "часть списаний с карт и покупки с их помощью товаров и услуг осуществлялась без ведома клиентов". 

По данным МВД по РБ, по итогам семи месяцев 2022 года в Бурятии в органах внутренних дел республики зафиксировано 813 хищений денежных средств с банковских счетов граждан (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). 

«Это на 25% ниже аналогичного периода прошлого года, когда   зарегистрировано 1084 преступления»

- сообщили в пресс-службе ведомства.

Тем не менее, проблема онлайн-преступлений остаётся по-прежнему весьма острой для жителей Бурятии.

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