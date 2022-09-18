Общество 18.09.2022 в 10:35

Улан-Удэстальмост сохранит рабочие места за добровольцами, изъявившими желание вступить в именной батальон «Байкал»

Крупнейшее предприятие республики объявило об адресной мере поддержки
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Текст: Нина Павлова
Улан-Удэстальмост сохранит рабочие места за добровольцами, изъявившими желание вступить в именной батальон «Байкал»
"Номер один"
Крупнейшее предприятие республики «Улан-Удэстальмост» объявило об адресной мере поддержки для сотрудников, изъявивших желание вступить в именной батальон «Байкал». На период участия в специальной военной операции за работником будет сохраняться полная заработная плата. Кроме того, завод осуществляет прием на работу сотрудников из числа безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения. Помимо сохранения рабочего места для трудоустроенных из числа безработных, предприятие готово оплачивать ежемесячно заработную плату в размере МРОТ в Республике Бурятия. 

«Мы уважаем решение тех работников, которые хотят присоединиться к военнослужащим и защищать интересы Родины. Мы хотим выразить поддержку и обозначить свою позицию – мы за свою страну, мы за нашу Российскую армию. Поэтому разработали свою меру поддержки, чтобы участвовать в судьбоносных событиях, которые сейчас определяют будущее нашей страны», - отметила генеральный директор ООО «Улан-Удэстальмост» Вера Лукашенок. 

Данная мера поддержки разработана предприятием дополнительно к тем мерам, которые обеспечивает государство.  
Напомним, в республике продолжается формирование именного батальона «Байкал». Всем добровольцам, которые войдут в состав батальона полагаются социальные льготы и меры поддержки, а также денежное довольствие. Для всех категорий военнослужащих: 

- Единовременная выплата от Республики Бурятия - 200 000 р.; 
- Доплата за участие в активных наступательных действиях - до 240 000 р. в месяц 

Денежное довольствие составляет:  

1. Рядовой от 145 351 р., 
2. Сержант от 159 839 р.; 
3. Прапорщик от 162 028 р., 
4. Лейтенант от 185 403 р. 

Единовременная выплата 200 тыс рублей зачисляется на основании списков Военного комиссариата или воинской части на лицевой счет, открытый в банке. Дополнительно обращаться с заявлением и представлять какой-либо пакет документов не требуется. 

В целях оказания поддержки по всем жизненным вопросам семьям военнослужащих и добровольцев организовано патронатное сопровождение их семей. Организована работа колл-центра по номеру телефона: 8 (3012) 37-93-00. Часы работы: с 8.00 до 18.00 (без перерыва).  

Детям военнослужащих и добровольцев – участников спецоперации, полагается предусмотрено зачисление во внеочередном порядке в детские сады и школы, а также в организации отдыха и оздоровления. 

Для добровольцев, которые работают в республиканских и муниципальных органах и организациях, на время службы по контракту:  

- Сохраняется рабочее место за работником, на всё время контракта плюс три месяца.  
- На срок действия контракта, помимо всех положенных выплат от Минобороны, дополнительно от республики обеспечивается ежемесячная выплата в размере среднего заработка с места работы. 
- По желанию добровольца он сразу включается в кадровый резерв республиканских и муниципальных органов.  

В отношении участников специальной военной операции приостанавливаются все исполнительные производства. Участники специальной военной операции имеют право на реабилитацию в Республиканском госпитале для ветеранов войн.

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