Лирико-комическую оперу по одноименной пьесе Александра Вампилова представит Иркутский областной музыкальный театр имени Н.М. Загурского. Спектакль станет первой премьерой 82-го театрального сезона, сообщили в областной администрации.Музыку к спектаклю написал Геннадий Гладков, автор либретто и стихов – Юлий Ким. Ставит его московский режиссер Алексей Смирнов.«Принцип развития драматургии в произведении Гладкова оперный, но по музыкальному материалу оно близко к мюзиклу, жанру XX века, который и поможет нам приблизиться к истории, случившейся в 60-х годах прошлого столетия. Основная канва вампиловского сюжета останется прежней, разночтений между первоисточником и нашим вариантом нет. Это то же самое произведение, но рассказанное рифмой и, конечно, положенное на музыку, что сильно меняет его характер. По жанру это более легкая, более комическая вещь, чем пьеса Вампилова», – рассказывает Алексей Смирнов.В основе постановки – история о ценностях, человеческих отношениях и единстве семьи. Два молодых человека опоздали на последнюю электричку и ищут ночлег в чужом городке. Только в одну квартиру удается попасть под легендой, что один из них – внебрачный сын отца семейства, хозяина дома. Легкомысленный поступок за несколько дней пребывания в семье Сарафановых вырастает в искренние родственные чувства, которым не смог помешать вскрывшийся обман. Новый спектакль обещает быть очень подвижным и танцевальным.«У нас даже опера начинается со слов «Хорошие были танцы». Мы используем вальс, где-то твист, то, что было популярно на танцплощадках того времени, какие-то джазовые элементы. Мы с режиссером работаем уже не над первой оперой, и в наших спектаклях всегда возникают танцевальные моменты, которые, я думаю, интересны будут зрителям», – поделилась хореограф-постановщик Ксения Попова (Москва).В процессе работы постановочная группа спектакля решила глубже окунуться в материал и побывала в Культурном центре Александра Вампилова. Гостям провели лекцию о творческом и жизненном пути драматурга и познакомили с музейной экспозицией «На антресолях», основную часть которой составляют подлинники.«В Иркутске мне очень интересно подышать тем же воздухом, которым дышал Вампилов, съездить на Байкал, посмотреть места, которые его вдохновляли», – добавляет режиссер Алексей Смирнов.Лирико-комическая опера «Старший сын» впервые была показана в 1983 году на сцене Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Постановка иркутского театра – вторая в России. Премьера запланирована на 15 и 16 октября этого года. Спектакль посвящен двум юбилейным датам: 85-летию со дня рождения драматурга Александра Вампилова и 85-летию Иркутской области.Фото: irkobl.ru