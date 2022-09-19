Общество 19.09.2022 в 10:29

Европа закрылась, а нам и не надо

Ограничения по выдаче шенгенских виз не повлияли на планы большинства россиян
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Текст: Номер один
Европа закрылась, а нам и не надо
Из-за ограничений по выдаче шенгенских виз от поездок в Европу намерены отказаться 13% россиян, 6 из 10 и не планировали ехать туда. Лишь каждый одиннадцатый не оставит попыток получить визу, чтобы путешествовать по ЕС. В опросе портала SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ограничения по выдаче шенгенской визы не повлияют на планы большинства россиян: 62% и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен «шенген», 13% респондентов. Каждый одиннадцатый (9%) будет по-прежнему стараться получить шенгенскую визу для путешествий.

Отказаться от поездок в Европу готов каждый пятый россиянин с доходом свыше 80 тыс руб. Кроме того, подобная принципиальность в большей степени свойственна респондентам старше 45 лет (15%). Среди опытных путешественников, ранее посещавших европейские страны один или несколько раз в год, от отпуска в Европе отказываются более 28%.

Тех, кто готов преодолевать трудности ради «шенгена», среди опрошенных до 34 лет почти вдвое больше, чем среди 35—44-летних (15% против 8%). Респонденты, которые в былые времена бывали в Европе два и более раз в год, сообщали о намерении побороться за визу в несколько раз чаще опрошенных без опыта подобных поездок (44% против 5%).

Фото: pixabay.com
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