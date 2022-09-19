Общество 19.09.2022 в 10:37

Гостиные ряды в Улан-Удэ подсветили неоном

Новые светильники сделаны по индивидуальному заказу
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Текст: Константин Воронов
Гостиные ряды в Улан-Удэ подсветили неоном
В Улан-Удэ завершается второй этап благоустройства Гостиных рядов. Как сообщили в мэрии города, специалисты «Горсвета» установили 22 опоры наружного освещения с 44 светодиодными светильниками «Вишенка», неоновый тент с двух сторон над новым фонтаном и пять новых наземных прожекторов для подсветки деревьев, чтобы обеспечить равномерное распределение светового потока.



– Здесь строительная готовность по нашим объектам составляет 100 процентов. Специалисты установили новые светодиодные светильники по индивидуальному заказу. Они продолжат общую концепцию реконструкции всей площади, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов во время еженедельной выездной проверки.



Напомним, территория вокруг Гостиных рядов одержала победу в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.



Фото: мэрия Улан-Удэ
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