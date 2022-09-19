Гостиные ряды в Улан-Удэ подсветили неоном

В Улан-Удэ завершается второй этап благоустройства Гостиных рядов. Как сообщили в мэрии города, специалисты «Горсвета» установили 22 опоры наружного освещения с 44 светодиодными светильниками «Вишенка», неоновый тент с двух сторон над новым фонтаном и пять новых наземных прожекторов для подсветки деревьев, чтобы обеспечить равномерное распределение светового потока.– Здесь строительная готовность по нашим объектам составляет 100 процентов. Специалисты установили новые светодиодные светильники по индивидуальному заказу. Они продолжат общую концепцию реконструкции всей площади, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов во время еженедельной выездной проверки.Напомним, территория вокруг Гостиных рядов одержала победу в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.Фото: мэрия Улан-Удэ