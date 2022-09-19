Общество 19.09.2022 в 10:47

Подключение потребителей к отоплению в Бурятии завершат 20 сентября

Финальную точку поставит Тункинский район
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Подключение потребителей к отоплению в Бурятии завершат 20 сентября
pixabay.com
Готовность Бурятии к отопительному сезону сегодня составляет 98 процентов ( в прошлом году на эту дату - 95 процентов). На утро сегодняшнего дня 18 из 23 районов включились в отопительный сезон. Сегодня подключатся еще несколько, а завтра тункинцы завершат процесс. К 1 октября готовность составит 100 процентов.

Как заверили в правительстве Бурятии, в Муйском и Северо-Байкальском ситуация стабильная. В целом, по республике накоплен запас угля в размере 37 процентов от нормативного, мазута - 85 процентов, а дров - 160 процентов. По видам топлива, которые пока не вышли на норматив, положение обещают довести до него к началу октября. В зимние морозы за топливо можно будет не волноваться. Паспорта готовности в районах также планируют полностью оформить к 1 октября.

Уголь, кстати, закупается, в основном, местный. Это продукция из Тугнуя и Холбольджинского разреза. Немного завозится из Красноярского края.

Минобороны России заверяет, что в военных городках республики все готово к осенне-зимнему периоду. Трудно сказать, можно ли доверять словам представителей военного ведомства. Зима покажет, что будет.
Теги
отопление

Все новости

Жительница Бурятии выкопала на огороде гранату времен Гражданской войны
19.09.2022 в 11:39
«Ростелеком» делает улан-удэнские новостройки цифровыми
19.09.2022 в 11:38
В Бурятии во время сенокоса загорелся трактор
19.09.2022 в 11:32
В Бурятии вновь спадает коронавирус
19.09.2022 в 11:18
В Бурятии полицейские вытащили мужчину из горящего автомобиля
19.09.2022 в 10:54
Подключение потребителей к отоплению в Бурятии завершат 20 сентября
19.09.2022 в 10:47
Гостиные ряды в Улан-Удэ подсветили неоном
19.09.2022 в 10:37
В Бурятии пройдет уникальный фестиваль "Семейские щи"
19.09.2022 в 10:30
Европа закрылась, а нам и не надо
19.09.2022 в 10:29
Хорошие были танцы
19.09.2022 в 10:15
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 сентября

Читайте также
«Ростелеком» делает улан-удэнские новостройки цифровыми
Оператор проложил оптику в квартиры для 650 новоселов на этапе строительства
19.09.2022 в 11:38
В Бурятии вновь спадает коронавирус
В стационарах получают лечение 216 пациентов с новой коронавирусной инфекцией
19.09.2022 в 11:18
Гостиные ряды в Улан-Удэ подсветили неоном
Новые светильники сделаны по индивидуальному заказу
19.09.2022 в 10:37
В Бурятии пройдет уникальный фестиваль "Семейские щи"
В Тарбагатае участники мероприятия попробуют блюдо, приготовленное по разным старинным рецептам
19.09.2022 в 10:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru