Подключение потребителей к отоплению в Бурятии завершат 20 сентября

Готовность Бурятии к отопительному сезону сегодня составляет 98 процентов ( в прошлом году на эту дату - 95 процентов). На утро сегодняшнего дня 18 из 23 районов включились в отопительный сезон. Сегодня подключатся еще несколько, а завтра тункинцы завершат процесс. К 1 октября готовность составит 100 процентов.Как заверили в правительстве Бурятии, в Муйском и Северо-Байкальском ситуация стабильная. В целом, по республике накоплен запас угля в размере 37 процентов от нормативного, мазута - 85 процентов, а дров - 160 процентов. По видам топлива, которые пока не вышли на норматив, положение обещают довести до него к началу октября. В зимние морозы за топливо можно будет не волноваться. Паспорта готовности в районах также планируют полностью оформить к 1 октября.Уголь, кстати, закупается, в основном, местный. Это продукция из Тугнуя и Холбольджинского разреза. Немного завозится из Красноярского края.Минобороны России заверяет, что в военных городках республики все готово к осенне-зимнему периоду. Трудно сказать, можно ли доверять словам представителей военного ведомства. Зима покажет, что будет.